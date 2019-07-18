Экономика
Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежитияREGNUM 00:00
Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.
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Три быстровозводимых общежития планируется построить для граждан пострадавших территорий
Байкал Инфовчера в 23:06
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