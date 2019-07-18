Экономика

Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежитияREGNUM 00:00

Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.
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В Тулуне, Нижнеудинске и Чуне построят быстровозводимые общежития для пострадавших от паводков

Байкал2401:04

Наводнение в Иркутской области: в пострадавших районах появятся три общежития для тех, кто потерял жилье

КП - Иркутск02:14

В затопленных зонах Иркутской области построят три быстровозводимых общежития для пострадавших

Твой Иркутск01:27

Быстровозводимые общежития хотят построить в пострадавших от паводков Тулуне, Нижнеудинске и Чуне

Иркутск Сегодня00:05

Три общежития построят в подтопленной Иркутской области

ИрСитивчера в 23:11

Три быстровозводимых общежития планируется построить для граждан пострадавших территорий

Байкал Инфовчера в 23:06

Три общежития построят для жителей, пострадавших от паводка в Иркутской области

SIA.ruвчера в 23:04
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Политика

Глава МИД Германии призвал к диалогу с Россией

"В трудные для политики времена нужно поддерживать контакты на человеческом уровне", - заключил глава МИД ФРГ.
Обновлено в 01:44
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»

Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 01:42
Происшествия

На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

Обновлено в 01:52
Общество

Юбилейное «Нашествие» стартует в Тверской области

Обновлено в 02:57
Общество

В Роскачестве рассказали о безопасности детских стиральных порошков

Роскачество исследовало детские стиральные порошки и выяснило, что вся проверенная продукция соответствует требованиям безопасности.
Обновлено в 01:06
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

Обновлено вчера в 20:01
Теннис

Мария Шарапова заявлена для участия в US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова заявлена для участия в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Авто

Началось производство компактного кроссовера Skoda Kamiq

Производство нового кроссовера налажено в чешском городе Млада-Болеслав.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта

«Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Аякса» и сборной Голландии Маттейса Де Лигта.
Обновлено в 03:04
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о необходимости снять санкции с России после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:31
Политика

Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие

Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Житель Екатеринбурга сгорел заживо в бане после ссоры с женой

Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

Обновлено в 03:13
Политика

Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Гаджеты

Intel обещает 7-нанометровые процессоры в 2021 году

Что касается сроков, то 10-нанометровые чипы полноценно выйдут на рынок в этому году, а 7-нанометровые обещают уже в 2021-м.
Обновлено в 02:03
Политика

Кремль ответил на предложение Володина изменить Конституцию

Кремль ознакомился с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменениях в некоторых нормах Конституции РФ, пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем

Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Авто

В РФ стартует серийное производство купе-кроссовера Renault Arkana

Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина ушла от мужа к миллионеру

Новым ухажёром Шурыгиной стал 22-летний бизнесмен Денис Ребров @denjedik. Парочка не скрывает свой роман.
Обновлено вчера в 15:56
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Мексике убит молодой футболист «Дорадоса»

В Мексике погиб игрок молодёжной команды «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум, сообщает Infobae.
Обновлено в 00:03
Политика

Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
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