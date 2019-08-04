Общество
Пострадавшим от паводка в Приангарье бизнесменам предоставят льготыRT на русском 02:59
Предпринимателям Иркутской области, чей бизнес пострадал в результате паводков в регионе, будут предоставлены льготные условия по кредитам и на выделение земельных участков, заявил губернатор Сергей Левченко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Происшествия
Взрыв прогремел в Институте рака в Каире, погиб один человек
В Каире ночью 5 августа прогремел взрыв на территории Института рака.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Пять человек погибли в результате наводнения во Вьетнаме
Еще 14 человек пропали без вести Шторм "Вифа", обрушившийся в пятницу вечером на побережье провинции Куангнинь и портовый город Хайфон во Вьетнаме, унес жизни пяти человек.
Обновлено в 18:21
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Кино
Netflix снимет игровой сериал по мотивам мультфильма «Клуб Винкс»
Netflix снимет игровой сериал по мотивам полюбившегося зрителям разных возрастов мультфильма «Клуб Винкс», созданного итальянцами в 2004 году.
Обновлено в 16:05
Футбол
Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск
Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.
Обновлено в 18:00
Культура
СТС снимет пилотную серию сериала по идее участника «Тавриды»
Идея участника видео-смены форума "Таврида" Андрея Сальникова ляжет в основу пилотной серии нового телепроекта СТС "Оливье из будущего".
Обновлено в 12:34
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Политика
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Регионы вдохнут Ozon
Онлайн-ритейлер продвинется за счет «Обуви России» Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 18:34
Авто
Более трети грузовиков в России были выпущены еще при СССР
Как сообщает «Автостат», по состоянию на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 1 млн. 330 тыс. грузовых машин, которые были собраны в СССР, то есть до 1992 года, что составляет 35% от всего автопарка грузовиков в нашей стране.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Медики рассказали, как снизить риск появления цистита
Итальянские медики рассказали, как снизить риск появления цистита.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды
Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
Дмитрий Бутрин — о том, как за нюансами госрегулирования все чаще обнаруживается конкуренция госбанков
Сразу несколько новостей июля позволяют нам говорить о том, что за чисто техническими историями постепенно начинает выявляться новый и, видимо, очень значимый для рынка сюжет — усиление и изменение характера нерыночной конкуренции между госбанками.
Обновлено в 18:34
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Футбол
Шюррле: спасибо за радушный прием, «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в своём «инстаграме» поблагодарил московский клуб за тёплый приём.
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено в 16:48
Происшествия
200 картин Никаса Сафронова пострадало из-за потопа в его квартире
Квартиру художника в центре Москвы затопили соседи сверху.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Прыгающий лазер. НАТО и Россия готовят спутники-убийцы для войны в космосе
Первые за пределами Земли Советский космический челнок "Буран", слетавший в космос в 1988 году, был своеобразным ответом американскому кораблю Space Shuttle.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук снова собралась замуж
В результате многие сделали вывод, что светская львица обручилась со своим возлюбленным и в скором времени будет официально объявлено о свадьбе.
Обновлено в 07:09