Общество
Пострадавшим от паводка в Приангарье бизнесменам предоставят льготыRT на русском 02:59
Предпринимателям Иркутской области, чей бизнес пострадал в результате паводков в регионе, будут предоставлены льготные условия по кредитам и на выделение земельных участков, заявил губернатор Сергей Левченко.
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Власти пообещали льготы предпринимателям, которые пострадали от паводка в Приангарье
Бизнес-новости в Кирове06:10
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