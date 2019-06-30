Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньгиURA.Ru 00:20
«Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей», — говорится на официальном портале региона со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По его словам, из бюджетов Федерации и области на компенсации было выделено 980 млн рублей.
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Из бюджета на первые выплаты пострадавшим от паводка выделено 980 миллионов рублей
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