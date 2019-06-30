Общество

Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньгиURA.Ru 00:20

«Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей», — говорится на официальном портале региона со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По его словам, из бюджетов Федерации и области на компенсации было выделено 980 млн рублей.
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. В прошлом - депутат Государственной думы третьего, пятого и шестого созывов. Член Президиума ЦК КПРФ с 2004 года.
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