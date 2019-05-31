Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон гратаГазета.Ru 07:35

с чего всё началось

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

Общество Жителей Березников расселят из зоны образования гигантских провалов После совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, которая была вызвана затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках (Пермский край), вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии.

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Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Происшествия Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.

Политика ВЦИОМ: о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных россиян На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян.

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Общество В России сократят новогодние каникулы Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".

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Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.

Футбол «Реал» подготовил окончательное предложение по Азару Мадридский «Реал» сегодня, 30 мая, сделаем финальное предложение «Челси» по трансферу полузащитника Эдена Азара, сообщает AS.

Шоу-бизнес Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.

Энергетика «Роснефть» и «Транснефть» договорились о тарифе на прокачку Совет директоров «Роснефти» одобрил соглашение с «Транснефтью» по установлению тарифа на прокачку до 8 млн тонн топлива в год по нефтепроводу «ТС ВСТО — Комсомольский НПЗ».

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Технологии В Японии внедрят систему автоматической регистрации на рейс Аэропорт Нарита станет первым в Японии, где планируется внедрение подобной автоматической регистрации.

Армия и оружие США рассекретили «самолет Судного дня» США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.

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Экономика Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.

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