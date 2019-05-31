Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон гратаГазета.Ru 07:35
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.
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с чего всё началось
"Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности", - прокомментировал ситуацию премьер-министр самопровозглашеной республики Рамуш Харадинай в интервью Радио и телевидение Косово.Московский Комсомолец07:21
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