Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон гратаГазета.Ru вчера в 07:35
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.
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Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает сайт Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:31
Энергетика
Цены на нефть рухнули более чем на 5%
Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе упала на 5,13% — до 62 долларов за баррель, февральского минимума; стоимость июльских фьючерсов на WTI снизилась на 5,5% — до 53,5 доллара за бочку.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Волочкова на концерте в Анапе выступит бесплатно
Балерина Анастасия Волочкова, на выступление которой мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства, бесплатно покажет свою программу на открытии курортного сезона в этом городе, сообщает местная администрация.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Здоровье
На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей
Борис Михайлов: «Пусть решение дать Метсоле приз лучшего вратаря останется на совести КХЛ»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил мнение о голкипере сборной России и московского ЦСКА Илье Сорокине, который остался без награды лучшему вратарю КХЛ.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся
Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 01:25
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Культура
Роулинг представит четыре новых книги о вселенной Гарри Поттера
Обновлено 30 мая в 18:12
Единоборства
Тайсумов проведет бой на турнире UFC 242
Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов сообщил, что примет участие на турнире UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).
Обновлено в 02:10
Происшествия
Три машины столкнулись на трассе в Калужской области
Обновлено в 02:18
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
Обновлено вчера в 21:26
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Авто
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed замечен в Москве
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed, продажи которого на российском рынке стартуют в 2020 году, был сфотографирован 31 мая на одной из парковок в Москве.
Обновлено вчера в 04:55
Космос
Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС
Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила «тяжелый люкс» и поддержала «инстаграмщиц»
Ксения Бородина высказалась по поводу очередного выпуска скандального шоу «Осторожно, Собчак!».
Обновлено 30 мая в 12:22
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Космос
Новая планета Солнечной системы получила имя
Обновлено вчера в 21:25
Наука
Twitter обвинили в снижении успеваемости студентов
Исследователи из Католического университета Святого Сердца (Италия) выяснили, что успеваемость студентов, использующих Twitter, снижается примерно на 40 процентов.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Задержан экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков
Павел Коньков был вызван на предприятие, но на данный момент статус экс-губернатора неизвестен.
Обновлено вчера в 19:12
Наука
Дно океанов может перерабатываться в алмазы
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28