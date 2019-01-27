Происшествия

Пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом умер в больницеВести.Ru вчера в 15:05

Один из пострадавших при взрыве в кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Взрыв в Лысых Горах. Саратовские врачи борются за жизнь четырех пострадавших

FreeNews-Volga01:28

Следствие: Погибший во время взрыва в лысогорском кафе был юбиляром

Четвертая Власть01:25

Погибший при взрыве под Саратовом отмечал юбилей

ТАССвчера в 17:01

В Саратовской области скончался один из пострадавших при взрыве в кафе

РИА Новостивчера в 14:54

Скончался один из пострадавших при взрыве под Саратовом

Интерфаксвчера в 15:09

Взрыв в кафе. От ожогов в больнице умер юбиляр

Взгляд-инфовчера в 23:50

В больнице погиб пострадавший при взрыве газа в кафе под Саратовом

Регион 64вчера в 15:46
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Единоборства

Бэйдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте чемпионского боя

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло до 19.
Обновлено в 01:30
Происшествия

На Магнитогорском металлургическом комбинате возник пожар

Технологический пожар возник на Магнитогорском металлургическом комбинате утром в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 01:11
Транспорт

Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 01:00
Общество

Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет

Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено вчера в 14:54
Транспорт

По Крымскому мосту запустят движение пригородных поездов

Пригородные поезда планируется запустить по Крымскому мосту по маршруту Феодосия - Анапа, сообщили РИА Новости во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160

Пять самолетов ВВС США и Канады подняли по тревоге из-за двух российских бомбардировщиков Ту-160.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Военного атташе Венесуэлы обвинили в измене

Минобороны Венесуэлы обвинило военного атташе страны в Вашингтоне Хосе Луиса Сильву в измене родине.
Обновлено в 00:15
Происшествия

При пожаре в Курганской области погибли трое детей

Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в деревне Раздольное Курганской области, их мать госпитализирована.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на территории завода

В Екатеринбурге произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м в отдельно стоящем ангаре на территории завода металлоконструкций.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда

Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

Четыре человека погибли и один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии.
Обновлено в 01:25
Общество

Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов

Обновлено вчера в 18:50
Авто

Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay

На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.
Обновлено 25 января в 10:57
Шоу-бизнес

Собчак объяснила уход из студии НТВ

Телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале объяснила, почему решила уйти из студии НТВ перед прямым эфиром.
Обновлено в 01:45
Гаджеты

Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов

Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.
Обновлено в 00:12
Политика

В Раде рассказали о газовом обмане ЕС

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:33
Наука

Ученые создали подушку против храпа

Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.
Обновлено вчера в 19:19
Авто

Названы пять самых интересных китайских кроссоверов

Обновлено вчера в 10:19
Наука

Названа польза ежедневного употребления аспирина

Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие

Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз»

У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

«Память — это начало»: почему люди забывают о холокосте

Примерно столько же человек сочли, что евреи используют память о холокосте для продвижения своих целей.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей»

Ранее начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

Сотрудники правоохранительных органов Франции применили слезоточивый газ против демонстрантов, пришедших на акцию «жёлтая ночь» на площади Республики.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Муж Елизаветы II все-таки извинился перед пострадавшей в ДТП женщиной

Муж королевы Великобритании Елизаветы II Филипп принес письменные извинения Эмме Фейруэзер (Emma Fairweather), которая пострадала в аварии, случившейся по вине принца.
Обновлено вчера в 21:57
Общество

США отказали в визе комику Тимуру Батрутдинову

Посольство США отказало в выдаче визы российскому комику, резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову. Об этом сообщил сам шоумен в Instagram.
Обновлено вчера в 15:52
Гаджеты

Разработчики Android Q представят аналог Face ID

В десятом Android уже появится некий аналог 3D-сканирования лица пользователя, то есть это уже сможет делать непосредственно операционная система, а не отдельно программное обеспечение, которое сейчас используют в компании.
Обновлено вчера в 05:57
Авто

Infiniti изменил российские цены на большинство моделей

Обновлено вчера в 03:13
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