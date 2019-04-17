Происшествия
Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в судРоссийская газета 10:16
В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами. Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий в октябре прошлого года в кафе подрались с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
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