Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в судРоссийская газета 10:16

В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами. Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий в октябре прошлого года в кафе подрались с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд

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Происшествия Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.

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