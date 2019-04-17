Происшествия

Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в судРоссийская газета 10:16

В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами. Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий в октябре прошлого года в кафе подрались с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
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Каждый лишний ломтик бекона увеличивает риск развития рака на 20%

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У соперника были полумоменты, а мы терпели и знали, что свои шансы у нас будут. Болельщики были восхитительными, даже когда мы атаковали.
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Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
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Найдены новые свидетельства жизни на Марсе

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Иск к «Конкорду» приостановлен. Юрист назвала его бесперспективным

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Пушков отреагировал на заявление историка о погибших в Одессе

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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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