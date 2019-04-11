Происшествия
Пострадавший из-за Кокорина и Мамаева водитель назвал сумму убытковВзгляд.ру вчера в 12:19
Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал в суде о сумме убытков, которую понес в результате нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Павел Мамаев: Александр Кокорин не бил водителя, он пытался погасить конфликт
Вечерняя Москвавчера в 13:07
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч
Спорт-Экспрессвчера в 11:20
Водитель В.Соловчук пока не определился с ценой иска о вреде от действий А.Кокорина и П.Мамаева
Агентство Москвавчера в 11:22
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Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено вчера в 03:13
Политика
Макрон поочередно примет в Елисейском дворце Зеленского и Порошенко
Обновлено 10 апреля в 14:37
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Авто
Кроссовер Baojun RS-5 по цене «Весты» вышел в продажу
Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Кино
Фильмы недели: перезапуск «Хеллбоя», Паттинсон в роли отца и режиссерская версия «Апокалипсиса сегодня»
Обновлено вчера в 03:00
Общество
Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов
После прокурорских проверок 46 руководителей подведомственных учреждений и 14 служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 01:01
Общество
Волочкова объяснила слова о бедных и недовольных россиянах
Обновлено вчера в 13:38
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать детей без прививок в школу
Министерство просвещения России предложило не пускать в школу детей без прививок, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на предложение ведомства.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Далай-ламу выписали из больницы, сообщают СМИ
Далай-лама в пятницу был выписан из больницы Дели, где провел три дня в связи с легочной инфекцией, он чувствует себя хорошо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента
Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Экономика
Суд Лондона арестовал имущество российского банкира на $1,75 млрд
Арестовано около 1,34 млрд фунтов стерлингов ($1,75 млрд), сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя банка в суде.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации
10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
Обновлено вчера в 04:34
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Здоровье
Как избавиться от весенней усталости: 9 эффективных способов
Единственное, что мешает наслаждаться солнцем – типичная для многих весенняя усталость.
Обновлено вчера в 23:03
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Экономика
«Ъ»: данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет
Попасть в черный список банков клиенты могут случайно, отмечают юристы.
Обновлено в 01:35
Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Происшествия
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Аэропорт «Гагарин» планируют открыть раньше срока
Саратовский аэропорт "Гагарин" может открыться на месяц раньше – не в сентябре 2019 года, а 18 августа.
Обновлено в 01:35
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии.
Обновлено в 01:37