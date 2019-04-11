Происшествия

Пострадавший из-за Кокорина и Мамаева водитель назвал сумму убытковВзгляд.ру вчера в 12:19

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал в суде о сумме убытков, которую понес в результате нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Павел Мамаев: Александр Кокорин не бил водителя, он пытался погасить конфликт

Вечерняя Москвавчера в 13:07

Избитый водитель объяснил, почему не принял 500 тысяч рублей от Мамаева

РИА Новостивчера в 12:02

Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч

Спорт-Экспрессвчера в 11:20

Мамаев открыл счет на 500 тысяч рублей на имя Соловчука

Матч ТВвчера в 11:28

Водитель В.Соловчук пока не определился с ценой иска о вреде от действий А.Кокорина и П.Мамаева

Агентство Москвавчера в 11:22

Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым водитель назвал сумму убытков

Газета.Ruвчера в 11:48

«Убытки — около 400 тыс. рублей». Избитый водитель — о последствиях драки с Мамаевым и Кокориным

Sport24.ruвчера в 11:14
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Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено вчера в 03:13
Политика

Макрон поочередно примет в Елисейском дворце Зеленского и Порошенко

Обновлено 10 апреля в 14:37
Происшествия

В Хакасии к пожизненному сроку приговорили таксиста-маньяка

Обновлено в 01:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Авто

Кроссовер Baojun RS-5 по цене «Весты» вышел в продажу

Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Кино

Фильмы недели: перезапуск «Хеллбоя», Паттинсон в роли отца и режиссерская версия «Апокалипсиса сегодня»

Обновлено вчера в 03:00
Общество

Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов

После прокурорских проверок 46 руководителей подведомственных учреждений и 14 служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 01:01
Общество

Волочкова объяснила слова о бедных и недовольных россиянах

Обновлено вчера в 13:38
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать детей без прививок в школу

Министерство просвещения России предложило не пускать в школу детей без прививок, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на предложение ведомства.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Далай-ламу выписали из больницы, сообщают СМИ

Далай-лама в пятницу был выписан из больницы Дели, где провел три дня в связи с легочной инфекцией, он чувствует себя хорошо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 00:51
Общество

В московский зоопарк бесплатно пустят посетителей в костюме Бэтмена

Обновлено в 01:40
Происшествия

В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента

Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Экономика

Суд Лондона арестовал имущество российского банкира на $1,75 млрд

Арестовано около 1,34 млрд фунтов стерлингов ($1,75 млрд), сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя банка в суде.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации

10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
Обновлено вчера в 04:34
Общество

Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Обновлено в 01:47
Здоровье

Как избавиться от весенней усталости: 9 эффективных способов

Единственное, что мешает наслаждаться солнцем – типичная для многих весенняя усталость.
Обновлено вчера в 23:03
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика

В России создан банк для Роскосмоса

Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Экономика

«Ъ»: данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет

Попасть в черный список банков клиенты могут случайно, отмечают юристы.
Обновлено в 01:35
Хоккей

Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Аэропорт «Гагарин» планируют открыть раньше срока

Саратовский аэропорт "Гагарин" может открыться на месяц раньше – не в сентябре 2019 года, а 18 августа.
Обновлено в 01:35
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева рассказала о разбитом сердце и потере девственности

Обновлено в 00:01
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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