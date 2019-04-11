Происшествия
Пострадавший из-за Кокорина и Мамаева водитель назвал сумму убытковВзгляд.ру вчера в 12:19
Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал в суде о сумме убытков, которую понес в результате нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Избитый водитель рассказал о последствиях драки с Кокориным и Мамаевым
Российская газетавчера в 12:06
Водитель В.Соловчук пока не определился с ценой иска о вреде от действий А.Кокорина и П.Мамаева
Агентство Москвавчера в 11:22
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч
Спорт-Экспрессвчера в 11:20
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Общество
Володин: новый аэропорт в Саратове могут открыть на месяц раньше срока
Новый саратовский аэропорт может открыться на месяц раньше запланированного срока, в августе 2019 года, при условии своевременного финансирования, сообщил в пятницу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион.
Обновлено в 03:05
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича
Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.
Обновлено в 03:18
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Транспорт
Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении
Ранее ЦППК предупреждала, что с 13 по 19 апреля на перегонах Москва — Лосиноостровская и Лосиноостровская — Мытищи будут проводиться работы, в связи с чем расписание электропоездов на Ярославском направлении будут изменено.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви на три месяца
Басманный суд до середины июля продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви, которого накануне перевели из СИЗО, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:26
Политика
Госдеп перечислил риски для Турции из-за покупки С-400
Риски, с которыми турецкие власти столкнутся, если не откажутся от покупки у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, перечислил госдеп США.
Обновлено вчера в 19:53
Единоборства
Ломаченко и Кролл прошли взвешивание перед боем
В Лос-Анджелесе прошло официальное взвешивание главных участников предстоящего боксерского вечера в легком весе — украинца Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:42
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Дошкольников в детских садах научат финансовой грамотности
Минпросвещения России направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Обновлено в 01:37
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
Температура в Москве не превысит восьми градусов тепла в выходные
Дневная температура в Москве на выходных не превысит восьми градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 02:40
Игры
Авторы Hitman 2 представили годовой план развития
Недавно студия IO Interactive рассказала о том, что ждёт игроков Hitman 2 в апреле. А теперь решила заглянуть в будущее ещё дальше.
Обновлено вчера в 14:35
Интернет
В WhatsApp добавили новую функцию
Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
Экономика
Микрофинансовые организации предложили запретить
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовой деятельности в России.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа в Великобритании
Сообщается, что 11 апреля сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale. В результате крушения самолета погиб один человек.
Обновлено вчера в 20:59