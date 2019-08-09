Ранее сообщалось о временном превышении радиации в Северодвинске, где произошел взрыв на полигоне. Происшествие случилось 8 августа, погибли два человека. Минобороны заявляло, что выбросов вредных веществ не было.

Пострадавшие при взрыве в Северодвинске сильно облучены

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