Пострадавшим при взрыве в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублейЗакC.Ру 07:58

Пострадавшие при взрыве на заводе "ГосНИИК Кристалл" получат компенсации по 150 тысяч рублей, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин. По 100 тысяч рублей будут выделены из бюджета области, еще по 50 тысяч - из бюджета Дзержинска.

Пострадавшим при взрыве в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублей

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