Происшествия
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тыс. рублейТАСС вчера в 19:04
По данным Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер, возбуждено уголовное дело. По последним данным Минздрава РФ, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.
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Глеб Никитин: «Нижегородское правительство выделит матпомощь госпитализированным в результате ЧП в Дзержинске»
Нижегородская Правдавчера в 18:58
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