Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат денежные компенсацииТК Звезда вчера в 22:48

Пострадавшие и госпитализированные из-за взрывов на заводе «Кристалл» жители Дзержинска получат материальную помощь. Об этом после заседания оперативного штаба заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Раненым выплатят по 150 тысяч рублей.

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат денежные компенсации

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