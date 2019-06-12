Происшествия
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат денежные компенсацииТК Звезда вчера в 22:48
Пострадавшие и госпитализированные из-за взрывов на заводе «Кристалл» жители Дзержинска получат материальную помощь. Об этом после заседания оперативного штаба заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Раненым выплатят по 150 тысяч рублей.
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Глеб Никитин: «Нижегородское правительство выделит матпомощь госпитализированным в результате ЧП в Дзержинске»
Нижегородская Правдавчера в 18:58
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