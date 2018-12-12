Происшествия

Напавшие на силовиков в Ингушетии нейтрализованы
RT на русском
13:53

Напавшие на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии нейтрализованы ответным огнём, сообщили в МВД республики.
RT на русском13:53

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Установлены личности напавших на силовиков в Ингушетии

РИА Новости16:46

Установлены личности напавших на силовиков в Ингушетии

RT на русском16:58

Появилось видео с места взрыва в Назрани

Lenta.ru16:54

В Назрани возле торгового центра произошел взрыв

Коммерсантъ12:21

МВД сообщило о ликвидации бросивших гранату в правоохранителей в Назрани

РБК15:57

Глава Ингушетии подтвердил, что личности напавших на силовиков в Назрани установлены

ТАСС16:34

Пострадавшими при взрыве в Ингушетии оказались два сотрудника Росгвардии

Интерфакс14:11
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Происшествия

Пожар на складе на востоке Москвы локализован

Обновлено в 14:59
Происшествия

В Страсбурге задержали родителей подозреваемого в стрельбе

Родители подозреваемого в стрельбе в Страсбурге помещены под стражу, сообщает Parisien со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В центре Москвы нашли пакет с гранатами

В Москве в автобусе на улице Большая Тульская дети нашли бесхозный пакет с двумя гранатами. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 13:54
Происшествия

Вертолет доставит семерых пострадавших в ДТП под Псковом в Петербург

Обновлено в 09:46
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии раненого при взрыве в САР ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала в Instagram, что в больницу Рошаля в Москве привезли сирийского мальчика, врачи попытаются сохранить его ногу.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Двое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии

Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае рабочих находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое - в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

Тонна молочного шоколада вытекла на улицу немецкого города Верль из-за технического дефекта в резервуаре для хранения на кондитерской фабрике.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Москве ищут мужчин, устроивших перестрелку в кафе

Двое мужчин застрелили человека в одном из столичных кафе, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК Юлия Иванова.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В море близ Геленджика затонула яхта

В море близ Геленджика во время шторма опрокинулась и затонула яхта. На борту находились четыре человека, они успели покинуть судно.
Обновлено в 02:13
Происшествия

СК сообщил о задержании еще одного члена банды Басаева

Обновлено в 02:08
Происшествия

Футболиста «Спартака» Боккетти задержали за перевозку дорогих часов

Таможня московского аэропорта Шереметьево задержала итальянского защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает телегам-канал «Мутко против».
Обновлено в 12:45
Происшествия

Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину

Обновлено в 12:25
Происшествия

Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей

Артюхин сообщил, что два года назад приятель взял у него в долг 16 миллионов рублей и до сих пор не вернул.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы в центре Афин

Возле кафе на одной из центральных улиц Афин произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено в 16:50
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