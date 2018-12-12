Происшествия
Напавшие на силовиков в Ингушетии нейтрализованы
Напавшие на силовиков в Ингушетии нейтрализованыRT на русском13:53
Напавшие на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии нейтрализованы ответным огнём, сообщили в МВД республики.
RT на русском13:53
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Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы локализован
Обновлено в 14:59
Происшествия
В Страсбурге задержали родителей подозреваемого в стрельбе
Родители подозреваемого в стрельбе в Страсбурге помещены под стражу, сообщает Parisien со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В центре Москвы нашли пакет с гранатами
В Москве в автобусе на улице Большая Тульская дети нашли бесхозный пакет с двумя гранатами. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 13:54
Происшествия
Вертолет доставит семерых пострадавших в ДТП под Псковом в Петербург
Обновлено в 09:46
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии раненого при взрыве в САР ребенка
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала в Instagram, что в больницу Рошаля в Москве привезли сирийского мальчика, врачи попытаются сохранить его ногу.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Двое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии
Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае рабочих находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое - в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии
Тонна молочного шоколада вытекла на улицу немецкого города Верль из-за технического дефекта в резервуаре для хранения на кондитерской фабрике.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин
«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Москве ищут мужчин, устроивших перестрелку в кафе
Двое мужчин застрелили человека в одном из столичных кафе, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК Юлия Иванова.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В море близ Геленджика затонула яхта
В море близ Геленджика во время шторма опрокинулась и затонула яхта. На борту находились четыре человека, они успели покинуть судно.
Обновлено в 02:13
Происшествия
СК сообщил о задержании еще одного члена банды Басаева
Обновлено в 02:08
Происшествия
Футболиста «Спартака» Боккетти задержали за перевозку дорогих часов
Таможня московского аэропорта Шереметьево задержала итальянского защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает телегам-канал «Мутко против».
Обновлено в 12:45
Происшествия
Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину
Обновлено в 12:25
Происшествия
Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей
Артюхин сообщил, что два года назад приятель взял у него в долг 16 миллионов рублей и до сих пор не вернул.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в центре Афин
Возле кафе на одной из центральных улиц Афин произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено в 16:50