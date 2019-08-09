Происшествия
Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиацииНовые Известия 10:39
Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Экономика
В Bayer не обсуждали возможность выплат компенсаций по искам в США
Германский химико-фармацевтический концерн Bayer не вел никаких обсуждений по поводу выплат компенсаций для удовлтеворения более 18 тыс. судебных исков в США, в которых утверждается, что гербицид Roundup является канцерогеном.
Обновлено в 10:38
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие
На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.
Обновлено в 11:06
Культура
Lego выпустит конструктор к 25-летию сериала «Друзья»
Компания Lego решила выпустить набор конструктора кофейни к 25-летию комедийного шоу «Друзья».
Обновлено в 09:49
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
Обновлено в 06:31
Общество
СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа
СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга.
Обновлено в 11:47
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
Путина попросили дать Вологде статус города исторического наследия
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил президента России Владимира Путина дать Вологде статус города исторического наследия.
Обновлено в 10:15
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Футбол
Лэмпард объяснил, почему Луиз покинул «Челси»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард опроверг информацию о том, что бывший защитник синих Давид Луиз поссорился с ним, сообщает Metro.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных строителей с праздником
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных строителей с их профессиональным праздником - Днем строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Космос
Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера
Как и в случае с предыдущими снимками Юпитера, сделанными Хабблом, новое изображение подтверждает, что шторм, который бушевал на поверхности Юпитера в течение, по крайней мере, 150 лет, продолжает сокращаться.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Политика
Эмбарго РФ считают неоправданным в ЕС
"ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер", — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО
Обновлено в 02:39
Наука
Четверть населения Земли страдает от нехватки чистой питьевой воды
Из-за серьезной нехватки пресной воды страдает четверть населения нашей Земли, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено вчера в 15:06
Музыка
В Тамбове стартовал юбилейный рок-фестиваль «Чернозем»
Гости фестиваля смогут не только увидеть легенд отечественной рок-сцены, но и познакомиться с новичками.
Обновлено в 07:56
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Восстановлена полная хронология убийства Михаила Круга
Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем.
Обновлено в 11:09
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено в 09:56
Происшествия
19-летняя испанская футболистка погибла в ДТП
19-летняя испанская футболистка Альба Фрау скончалась после трагического дорожно-транспортного происшествия на Майорке.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Политика
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32