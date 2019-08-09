Происшествия

Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиацииНовые Известия 10:39

Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
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Пострадавшие в Северодвинске доставлены в Москву. Ими занимаются специалисты по ядерной медицине

Фонтанка.Ру10:59

Анатомия слухов: взрыв на полигоне связан с супероружием Путина?

Росбалт08:53

В больницах находятся шесть пострадавших при взрыве под Северодвинском

ТАССвчера в 12:51

Пострадавшие от взрыва под Северодвинском получили облучение радиацией

Эхо Москвы09:59

Объяснена перевозка в Москву раненых при взрыве на полигоне ВМФ

Lenta.ru07:00

СМИ: Пострадавшие при взрыве в Архангельской области получили облучение, их одежду сожгли

БИЗНЕС Online05:44

Пострадавших военных под Архангельском доставит в больницу санавиация

SM Newsвчера в 10:03
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:38, Вашингтон
Интернет

В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного

Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
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Авто

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, на какой срок выбыл немецкий вингер Лерой Сане, получивший травму в первом тайме матча за Суперкубок Англии.
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Происшествия

Упавшие с лесовоза бревна убили двух человек

Обновлено в 09:39
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К берегам России впервые приплыл сельдяной король

В Россию впервые приплыл сельдяной король.
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Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
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Происшествия

Задержан подозреваемый в организации беспорядков в Москве 27 июля

В СК РФ сообщили о задержании Сергея Фомина, ранее объявленного в розыск по делу о беспорядках в центре столицы 27 июля.
Обновлено вчера в 04:41
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ЦИК отказал Яшину в регистрации на выборах в Мосгордуму

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Офис врача общей практики продолжают ремонтировать в Тепличном

Кабинет врача общей практики станет филиалом Вологодской городской поликлиники №1. Офис возьмет на себя обслуживание 8 участков, это 12 тысяч человек.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
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Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов победил в соревнованиях на трехметровом трамплине на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
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Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском

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Кому показала язык принцесса Шарлотта на парусной регате

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