Происшествия
Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиацииНовые Известия 10:39
Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:38, Вашингтон
Интернет
В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного
Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 02:18
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
В мире оценили новейший российский беспилотник «Охотник»
В начале августа российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 21:41
Авто
«АвтоВАЗ» расширяет линейку коммерческих Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» получила очередное ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на универсал Lada Largus.
Обновлено в 02:49
Футбол
Гвардиола назвал сроки восстановления Сане
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, на какой срок выбыл немецкий вингер Лерой Сане, получивший травму в первом тайме матча за Суперкубок Англии.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Упавшие с лесовоза бревна убили двух человек
Обновлено в 09:39
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в организации беспорядков в Москве 27 июля
В СК РФ сообщили о задержании Сергея Фомина, ранее объявленного в розыск по делу о беспорядках в центре столицы 27 июля.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
ЦИК отказал Яшину в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 11:00
Здоровье
Офис врача общей практики продолжают ремонтировать в Тепличном
Кабинет врача общей практики станет филиалом Вологодской городской поликлиники №1. Офис возьмет на себя обслуживание 8 участков, это 12 тысяч человек.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Политика
Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Спорт
Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым
Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Обновлено в 12:29
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон
Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено в 09:42
Общество
СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»
Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Спорт
Кузнецов выиграл золото чемпионата Европы в прыжках в воду
Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов победил в соревнованиях на трехметровом трамплине на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском
По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Кому показала язык принцесса Шарлотта на парусной регате
8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям принимали участие в парусной регате, в результате которой победу одержал телеведущий Беар Гриллс.
Обновлено в 07:55
Футбол
Гол Месси признан лучшим по версии УЕФА
Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 08:58
Общество
Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Технологии
Facebook захотел платить СМИ за новости
Социальная сеть Facebook предложила крупнейшим американским СМИ по три миллиона долларов за размещение их контента в специальной вкладке на сайте.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено вчера в 03:41
Космос
Новосибирский фотограф снял фильм про поездку на Байконур
Новосибирец Александр Иванец вместе с товарищем из Омска Ильёй Нодия сняли фильм о Байконуре.
Обновлено в 05:09