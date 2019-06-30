Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсацииРБК вчера в 22:56

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

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