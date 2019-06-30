Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсацииРБК вчера в 22:56
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Паводки в Иркутской области: выплаты пострадавшим от паводка жителям начнутся 29 июня
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Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсацию
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