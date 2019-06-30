Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсацииРБК вчера в 22:56

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пострадавшие от паводка в Иркутской области начали получать компенсации

Аргументы и Факты00:58

Пострадавшие от паводка жители Иркутской области начали получать первые денежные компенсации

Эхо Москвы00:41

Паводки в Иркутской области: выплаты пострадавшим от паводка жителям начнутся 29 июня

КП - Иркутсквчера в 02:58

Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсацию

Твой Иркутсквчера в 21:20

Губернатор Иркутской области: Никто не останется один на один с бедой

ИА Альтаирвчера в 03:50

Жители пострадавших от наводнения районов Приангарья получат первые выплаты 29 июня

IrkutskMediaвчера в 03:40

Левченко: Пострадавшим от наводнения в Приангарье начали выплачивать компенсацию

ИрСитивчера в 22:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

Обновлено вчера в 23:26
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Не брак, а кошмар: знаки зодиака, которые не могут ужиться ни с кем

Астрологи часто прогнозируют возможности счастливых браков и отношений с помощью гороскопа.
Обновлено 27 июня в 10:10
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряжённым, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появиться приток воды.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено вчера в 11:37
Единоборства

Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту

Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Япония вернулась к коммерческому лову китов

Обновлено вчера в 21:42
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области запретили алкоголь

Ранее в районе вышла из берегов река Ия, в результате чего в зоне подтопления оказались свыше тысячи домов.
Обновлено в 00:24
Общество

Синоптики назвали 29 июня самым холодным днем в Москве за 70 лет

Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

МЧС доставит 30 тонн гуманитарной помощи в Иркутскую область

Обновлено вчера в 16:48
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Авто

В России растут продажи премиальных автомобилей

Рост показателей по продажам отмечен у восьми премиальных марок. Наибольший рост – на 80% - продемонстрировал Genesis.
Обновлено вчера в 09:36
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В Казахстане избили иностранцев из-за фотографии

В Казахстане на месторождении Тенгиз местные рабочие устроили забастовку, после чего избили своих коллег-арабов.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол

Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»

Хозяева сравняли счет на 92 минуте. Голом с пенальти отличился форвард Уэйн Руни, который приносит очки команде во втором матче подряд.
Обновлено в 01:07
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Транспорт

Едем со скидкой: где в Красноярске купить транспортную карту или восстановить, если потеряли

Сегодня NGS24.RU разбирался, где купить транспортную карту, сколько стоит одна поездка по ней и что делать, если вы её потеряли.
Обновлено вчера в 21:14
Игры

Вышел трейлер консольного VR-шутера Boundary, где космонавты стреляют друг в друга в космосе

В Интернете был опубликован свежий трейлер к игре Boundary, которая является космическим шутером, релиз которого состоится эксклюзивным выпуском на консоли PlayStation 4. Отметим, что игра Boundary является онлайн-шутером, в котором сотни геймеров смогут схлестнуться в сражениях прямиком в открытом космосе, при этом корабли у них будут отсутствовать, а доступны будут лишь скафандры.
Обновлено вчера в 11:56
Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Спорт

Сборная России обыграла Китай в матче волейбольной Лиги наций

Обновлено в 01:01
Здоровье

Врачи назвали нетипичные признаки болезней сердца

Ученые назвали нетипичные симптомы, указывающие на проблемы в работе сердца.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено вчера в 03:11
Хоккей

Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела

Обновлено вчера в 23:42
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

Обновлено вчера в 17:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное