Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсацииРБК вчера в 22:56
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Паводки в Иркутской области: жителям затопленных районов построят новое жилье
КП - Иркутсквчера в 03:26
Жители пострадавших от наводнения районов Приангарья получат первые выплаты 29 июня
IrkutskMediaвчера в 03:40
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Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Израильские военные задержали палестинского министра
Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Автоспорт
Хэмилтон стартует четвертым на Гран-при Австрии
В субботу в квалификации Гран-при Австрии поул-позишн завоевал Шарль Леклер из "Феррари", вторым стал Хэмилтон, третьим - Макс Ферстаппен из "Ред Булл", четвертым - Вальттери Боттас из "Мерседеса", пятым - Кевин Магнуссен из "Хааса", шестым - Ландо Норрис из "Макларена".
Обновлено вчера в 15:35
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Политика
Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке
В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.
Обновлено в 05:14
Политика
У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ
В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Обновлено вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане
На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08
Футбол
Руни не считает Фергюсона лучшим тренером в своей карьере
Нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни назвал лучшего тренера, с которым он работал.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено 28 июня в 05:41
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Общество
В Петербурге первый день июля пройдёт с грозой
В понедельник, 1 июля, в Петербурге ожидается гроза. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот»
Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы
По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Футбол
«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса Акунью
Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».
Обновлено в 06:09
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43