Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсацииРБК вчера в 22:56

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Футбол Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля» «Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.

Происшествия Израильские военные задержали палестинского министра Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Автоспорт Хэмилтон стартует четвертым на Гран-при Австрии В субботу в квалификации Гран-при Австрии поул-позишн завоевал Шарль Леклер из "Феррари", вторым стал Хэмилтон, третьим - Макс Ферстаппен из "Ред Булл", четвертым - Вальттери Боттас из "Мерседеса", пятым - Кевин Магнуссен из "Хааса", шестым - Ландо Норрис из "Макларена".

Наука Ученые описали предсмертные переживания человека Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.

Культура Умерла советская актриса Елена Дембская Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.

Политика Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.

Общество В Китае построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Шоу-бизнес Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.

Политика У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".

Происшествия Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.

Шоу-бизнес Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Политика В Тбилиси проходит массовое шествие Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".

Общество В Петербурге первый день июля пройдёт с грозой В понедельник, 1 июля, в Петербурге ожидается гроза. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Происшествия В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».

Политика Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.

Кино Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот» Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала фото со свадьбы По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.

Футбол «Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса Акунью Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».

Политика Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.