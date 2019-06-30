Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсацииРБК вчера в 22:56

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Жители Тулунского района начали получать первые выплаты

Областная газета (г. Иркутск)02:12

Пострадавшие от паводка в Иркутской области начали получать компенсации

Аргументы и Факты00:58

Паводки в Иркутской области: жителям затопленных районов построят новое жилье

КП - Иркутсквчера в 03:26

Пострадавшие от паводка жители Иркутской области начали получать выплаты

Телеканал 360°вчера в 22:09

Губернатор Иркутской области: Никто не останется один на один с бедой

ИА Альтаирвчера в 03:50

Жители пострадавших от наводнения районов Приангарья получат первые выплаты 29 июня

IrkutskMediaвчера в 03:40

Левченко: Пострадавшим от наводнения в Приангарье начали выплачивать компенсацию

ИрСитивчера в 22:53
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Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Израильские военные задержали палестинского министра

Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество

МЧС опровергло данные об эвакуации жителей в Канске под Красноярском

Обновлено в 03:24
Автоспорт

Хэмилтон стартует четвертым на Гран-при Австрии

В субботу в квалификации Гран-при Австрии поул-позишн завоевал Шарль Леклер из "Феррари", вторым стал Хэмилтон, третьим - Макс Ферстаппен из "Ред Булл", четвертым - Вальттери Боттас из "Мерседеса", пятым - Кевин Магнуссен из "Хааса", шестым - Ландо Норрис из "Макларена".
Обновлено вчера в 15:35
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Культура

Умерла советская актриса Елена Дембская

Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Политика

Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче

Обновлено в 06:21
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке

В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.
Обновлено в 05:14
Политика

У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ

В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Обновлено вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане

На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08
Футбол

Руни не считает Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

Нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни назвал лучшего тренера, с которым он работал.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено 28 июня в 05:41
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Общество

В Петербурге первый день июля пройдёт с грозой

В понедельник, 1 июля, в Петербурге ожидается гроза. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Кино

Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот»

Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Футбол

«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса Акунью

Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».
Обновлено в 06:09
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
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