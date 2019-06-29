Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсацииРБК 22:56

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Левченко: Пострадавшим от наводнения в Приангарье начали выплачивать компенсацию

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Обновлено 27 июня в 23:57
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Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
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В Новосибирске началось празднование Дня города — в центр уже привезли настоящий вертолёт и ретро-технику, организаторы наводят лоск, метрополитен обещал выпустить максимальное количество поездов на линии, а полицейские расставили по площади Ленина рамки с металлодетекторами.
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