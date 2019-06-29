Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсацииРБК 22:56
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Обновлено в 08:42
Автоспорт
Расселл получил наказание за инцидент с Квятом
Обновлено в 14:08
Происшествия
Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске
Обновлено в 21:28
Наука
У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами
На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 22:41
Общество
Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»
В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено 27 июня в 23:57
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено в 22:00
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено в 20:09
Политика
В команде Зеленского рассказали о подготовке к «продаже Украины»
Секретарь Национального инвестиционного совета Украины, член партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что команда президента страны Владимира Зеленского готова начать процесс "продажи страны".
Обновлено в 20:41
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Паводок подтопил дома более 10 тыс. жителей Иркутской области
Критический уровень воды в Ие в Тулуне - 700 см. Как ранее сообщалось, по данным на вечер субботы в 48 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 4042 жилых домов, в которых проживает 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.
Обновлено в 21:40
Политика
На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
Политик добавил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом вредит Украине, поскольку Европа думает только о собственной выгоде.
Обновлено в 19:24
Авто
«Зелёный угол» во Владивостоке напоминает «Тетрис»
Известный во Владивостоке авторынок «Зелёный угол» настолько переполнен, что порой покупатели не могут спокойно пройти между машинами.
Обновлено в 15:02
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
Обновлено в 21:42
ЖКХ
Воду отключат в Благовещенске с 1 по 3 июля
Воду отключат с с 22 часов 1 июля до 24 часов 3 июля.
Обновлено в 22:08
Экономика
Лагард назвала главную угрозу для мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Канаде разбился самодельный вертолет
В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира
Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Общество
Новосибирцы начали собираться в центре, чтобы отпраздновать День города
В Новосибирске началось празднование Дня города — в центр уже привезли настоящий вертолёт и ретро-технику, организаторы наводят лоск, метрополитен обещал выпустить максимальное количество поездов на линии, а полицейские расставили по площади Ленина рамки с металлодетекторами.
Обновлено в 23:00
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Обновлено в 17:37
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Обновлено в 14:16