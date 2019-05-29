Происшествия
Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в БелградФАН 09:07
Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения. Об этом рассказал замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек. По его словам, состояние дипломата стабильное.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны раскрыло планы США по дестабилизации России
Ильницкий пояснил, что данные сведения содержатся в докладе, подготовленном американской корпорацией RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра для правительства США.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Экономика
«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Экономика
Забайкалье может присоединиться к тарифным заповедникам
Особый тарифный режим уже действует в традиционно проблемных с точки зрения неплатежей национальных республиках Северного Кавказа, а также в Бурятии, Туве и Карелии.
Обновлено в 18:44
Общество
Сибиряк получил 2 000 000 рублей за придуманные подписи бизнесменам
Иван вместе со своей знакомой Анастасией Здор придумал идею разработки подписей — ему не нравилась своя.
Обновлено в 20:40
Технологии
Британские врачи предупредили о вреде вейпов
Британские медики считают электронные сигареты и вейпы подходящим способом отказаться от курения, но предупреждают об их возможном вреде для легких и зубов.
Обновлено в 20:08
Общество
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено в 21:18
Теннис
Плишкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 09:22
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Игры
Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019
Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Наука
Умные камеры заменят кнопки на светофорах Вены
Камеры, установкой которых озаботились власти Вены, должны решить эту проблему — "умная" система будет сама следить за присутствием пешеходов в районе перехода и активировать разрешающий сигнал светофора в нужные моменты.
Обновлено в 02:17
Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Происшествия
На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист
В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Политика
Бутину перевели в тюрьму во Флориде
Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:46
Энергетика
Силуанов: государство не собирается платить за «косяки» «Транснефти»
Вице-премьер Дмитрий Козак, в свою очередь заявил, что компенсацией ущерба из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» будет заниматься «Транснефть».
Обновлено в 12:30
Кино
Умер звезда фильма «Крестный отец»
Обновлено в 18:10
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено в 10:51
Наука
Микророботы в крови смогу лечить онкологические заболевания
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Финансы
Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ
Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Финансы
Банк России ощутимо повысил курсы доллара и евро на 30 мая
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 30 мая. Сведения о новой стоимости валют опубликованы на сайте регулятора.
Обновлено в 06:09
Политика
Стал известен регион России с самым низким рейтингом Путина
Как сообщает РБК, ссылаясь на данные этого исследования, наиболее низким рейтинг президента оказался в Магаданской области: здесь в случае скорых выборов за него отдали бы свои голоса лишь 36% опрошенных, в то время как в среднем по стране этот показатель равняется 48%.
Обновлено в 02:00
Политика
Парламент Израиля объявил о самороспуске ради новых выборов
Как сообщают израильские СМИ, Кнессет из-за этого объявил о самороспуске, а новые выборы назначены на 17 сентября.
Обновлено в 20:03