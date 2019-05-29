Происшествия

Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в БелградФАН 09:07

Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения. Об этом рассказал замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек. По его словам, состояние дипломата стабильное.
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Власти Косово препятствуют эвакуации в Белград раненого российского дипломата

ФАН12:12

Власти Косово противятся эвакуации раненного россиянина в Белград

Комсомольская правда13:53

Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина

RT на русском12:41

Власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего россиянина – посольство

Аргументы и Факты14:36

Посол РФ: Приштина противится эвакуации в Белград избитого российского дипломата

ТАСС11:56

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

РЕН ТВ07:30

Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН

РИА Новости06:57
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны раскрыло планы США по дестабилизации России

Ильницкий пояснил, что данные сведения содержатся в докладе, подготовленном американской корпорацией RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра для правительства США.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Здоровье

Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Экономика

«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Экономика

Забайкалье может присоединиться к тарифным заповедникам

Особый тарифный режим уже действует в традиционно проблемных с точки зрения неплатежей национальных республиках Северного Кавказа, а также в Бурятии, Туве и Карелии.
Обновлено в 18:44
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Общество

Сибиряк получил 2 000 000 рублей за придуманные подписи бизнесменам

Иван вместе со своей знакомой Анастасией Здор придумал идею разработки подписей — ему не нравилась своя.
Обновлено в 20:40
Технологии

Британские врачи предупредили о вреде вейпов

Британские медики считают электронные сигареты и вейпы подходящим способом отказаться от курения, но предупреждают об их возможном вреде для легких и зубов.
Обновлено в 20:08
Общество

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено в 21:18
Теннис

Плишкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 09:22
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Игры

Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019

Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Наука

Умные камеры заменят кнопки на светофорах Вены

Камеры, установкой которых озаботились власти Вены, должны решить эту проблему — "умная" система будет сама следить за присутствием пешеходов в районе перехода и активировать разрешающий сигнал светофора в нужные моменты.
Обновлено в 02:17
Общество

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Происшествия

На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист

В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Политика

Бутину перевели в тюрьму во Флориде

Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:46
Энергетика

Силуанов: государство не собирается платить за «косяки» «Транснефти»

Вице-премьер Дмитрий Козак, в свою очередь заявил, что компенсацией ущерба из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» будет заниматься «Транснефть».
Обновлено в 12:30
Кино

Умер звезда фильма «Крестный отец»

Обновлено в 18:10
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Обновлено в 09:58
Происшествия

Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии

В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено в 10:51
Наука

Микророботы в крови смогу лечить онкологические заболевания

Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Финансы

Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ

Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Финансы

Банк России ощутимо повысил курсы доллара и евро на 30 мая

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 30 мая. Сведения о новой стоимости валют опубликованы на сайте регулятора.
Обновлено в 06:09
Политика

Стал известен регион России с самым низким рейтингом Путина

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные этого исследования, наиболее низким рейтинг президента оказался в Магаданской области: здесь в случае скорых выборов за него отдали бы свои голоса лишь 36% опрошенных, в то время как в среднем по стране этот показатель равняется 48%.
Обновлено в 02:00
Политика

Парламент Израиля объявил о самороспуске ради новых выборов

Как сообщают израильские СМИ, Кнессет из-за этого объявил о самороспуске, а новые выборы назначены на 17 сентября.
Обновлено в 20:03
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