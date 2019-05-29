Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в БелградФАН 09:07

Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения. Об этом рассказал замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек. По его словам, состояние дипломата стабильное.

Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград

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