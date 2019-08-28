Девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне в турецком Бодруме, умерла в больнице. Об этом сообщил отец ребёнка Андрис Лейкуцис, информацию подтвердили в посольстве. «В начале четвёртого Алиска умерла», — написал Лейкуцис в социальной сети.

В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

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