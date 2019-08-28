Происшествия

Газета.RuГазета.RuПострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС. Об этом сообщил ее отец Андрис Лейкуцис. "В начале четвертого Алиска умерла", - написал он у себя в соцсети.
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