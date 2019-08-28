Происшествия
Газета.RuПострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС. Об этом сообщил ее отец Андрис Лейкуцис. "В начале четвертого Алиска умерла", - написал он у себя в соцсети.
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Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе
Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.
Lenta.ru 11:43
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Шоу-бизнес
Фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной расстроило поклонников
Ирина Безрукова опубликовала свежий снимок, где позирует вдвоем с ярким красивым мужчиной лет 35-ти.
7Дней.ру 15:00
Общество
Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь
Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
REGNUM 04:11
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой нежно поздравила бойфренда с днем рождения
Вера Брежнева присоединилась к поздравлениям: «С днем рождения твое солнышко».
Woman.ru 12:41
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Авто
Renault начала продажи нового Triber
В Индии стартовали продажи нового бюджетного кросс-вэна Renault Triber.
Автоновости дня 05:30
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России.
ТАСС 06:07
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Музыка
Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября
Экспресс газета 13:11
Технологии
Электронные паспорта предложили дополнить сим-картой
По словам представителей мобильных операторов, технологию уже протестировали, причем для защиты была применена двухфакторная защита на случай потери или кражи электронного паспорта.
Astera 05:30
Единоборства
UFC бесплатно показала бой Нурмагомедова и Яквинты
На YouTube-канале UFC в свободном доступе появилась запись боя Хабиба Нурмагомедова и Эла Яквинты. Бой проходил на турнире UFC 242.
Чемпионат 09:55
Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11
Технологии
Google опередил конкурентов по количеству пиратского контента
Поисковые сервисы Google выдают наибольшее количество ссылок на пиратский контент.
Телеканал 360° 06:24
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Гаджеты
Microsoft покажет новые устройства 2 октября в Нью-Йорке
Компания Microsoft объявила дату своего следующего большого аппаратного события - 2 октября.
Megaobzor.com 07:08