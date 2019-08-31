Происшествия

Газета.RuГазета.RuПострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию

В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. Как отмечается, при неудачной посадки погиб пилот самолета.
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