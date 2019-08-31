Происшествия
Газета.RuПострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию
В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. Как отмечается, при неудачной посадки погиб пилот самолета.
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Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
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Появилось видео пуска ракеты «Искандер»
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Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00