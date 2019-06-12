Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФBFM.ru 04:59

с чего всё началось

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму. Это связано с политикой непризнания воссоединения Крыма с Россией, сообщил ТАСС источник в Брюсселе.

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Здоровье У женщины с раком мозга был обнаружен ленточный червь По сведениям CNN, у женщины с раком мозга обнаружили ленточного червя, который появился в результате последствия второго заболевания.

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Политика Климкин назвал «глупостью» скорое вступление Украины в ЕС Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении.

Кино Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.

Технологии В России создали систему помехозащиты при приеме спутниковых сигналов В России разработали систему для приема навигационных спутниковых сигналов даже при глушении.

Здоровье Мирон Фомин начал есть ртом после мучительных процедур Родственники тяжелобольного мальчика из Сызрани, который вместе с матерью находится на лечении в Германии, сообщили, что Мирон начал есть ртом.

Технологии WhatsApp грозит своим пользователям судами Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.

Политика Королева Великобритании поздравила россиян с праздником Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Политика Путин вручил госпремии ученым и деятелям культуры Владимир Путин наградил ученых и деятелей культуры госпремиями. Церемония традиционно прошла в Георгиевском зале Кремля.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.

Гаджеты Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.

Гаджеты Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.

Политика Самонкин назвал абсурдным незаконный митинг «в поддержку» Голунова Публицист Юрий Самонкин считает провокацией идею либеральной общественности провести несанкционированный митинг за освобождение журналиста Ивана Голунова в Москве в День России 12 июня, ведь власти города согласовали мероприятие на 16 июня.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Футбол Россия — Кипр 1:0 Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.

Футбол Йович прошел медосмотр перед своей презентацией в «Реале» Новичок «Реала» Лука Йович сегодня успешно прошел медосмотр перед своей презентацией.

Шоу-бизнес Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.