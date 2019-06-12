Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФBFM.ru 04:59
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму. Это связано с политикой непризнания воссоединения Крыма с Россией, сообщил ТАСС источник в Брюсселе.
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с чего всё началось
— Приветствую согласование постоянными представителями стран ЕС решения о продлении крымских санкций и надеюсь на его скорейшее утверждение Советом ЕС, — написал в "Твиттере" постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.Life.ru05:26
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Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов
Обновлено 10 июня в 08:35
Баскетбол
Дюрант может пропустить до десяти месяцев из-за травмы
Обновлено в 04:25
Здоровье
У женщины с раком мозга был обнаружен ленточный червь
По сведениям CNN, у женщины с раком мозга обнаружили ленточного червя, который появился в результате последствия второго заболевания.
Обновлено в 05:39
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Политика
Климкин назвал «глупостью» скорое вступление Украины в ЕС
Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено вчера в 10:15
Наука
Как пол влияет на связь веса и детской депрессии, установили врачи
Врачи установили, как пол влияет на связь веса и возникновения депрессии у детей.
Обновлено в 03:52
Кино
Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм
Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В центре Москвы силовики начали задерживать участников несогласованного марша в защиту Ивана Голунова
Обновлено в 05:30
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Технологии
В России создали систему помехозащиты при приеме спутниковых сигналов
В России разработали систему для приема навигационных спутниковых сигналов даже при глушении.
Обновлено в 04:52
Здоровье
Мирон Фомин начал есть ртом после мучительных процедур
Родственники тяжелобольного мальчика из Сызрани, который вместе с матерью находится на лечении в Германии, сообщили, что Мирон начал есть ртом.
Обновлено в 03:16
Технологии
WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Общество
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Путин вручил госпремии ученым и деятелям культуры
Владимир Путин наградил ученых и деятелей культуры госпремиями. Церемония традиционно прошла в Георгиевском зале Кремля.
Обновлено в 06:38
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций
Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Самонкин назвал абсурдным незаконный митинг «в поддержку» Голунова
Публицист Юрий Самонкин считает провокацией идею либеральной общественности провести несанкционированный митинг за освобождение журналиста Ивана Голунова в Москве в День России 12 июня, ведь власти города согласовали мероприятие на 16 июня.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Футбол
Россия — Кипр 1:0
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Йович прошел медосмотр перед своей презентацией в «Реале»
Новичок «Реала» Лука Йович сегодня успешно прошел медосмотр перед своей презентацией.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено вчера в 09:16