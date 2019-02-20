Политика

Поправки к Газовой директиве ЕС приняли постпреды стран-членовREGNUM вчера в 15:21

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) одобрил согласованный ранее Европейским парламентом, Европейской комиссией и Советом Евросоюза вариант поправок к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.
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Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) одобрил поправки к Газовой директиве, сообщила
 пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter.
РБКвчера в 17:27

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Главные новости к утру 21 февраля

Коммерсантъвчера в 23:33

Совет ЕС одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве

Аргументы и Фактывчера в 20:26

Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

Известиявчера в 17:26

В ЕС одобрили влияющую на «Северный поток-2» Газовую директиву

РБКвчера в 17:27

В ЕС одобрили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве

Взгляд.рувчера в 14:49

Совет ЕС одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве

РИА Новостивчера в 14:35

Послы ЕС утвердили компромиссные поправки к Газовой директиве Евросоюза

Говорит Москвавчера в 14:48
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Экономика

Летом граждане России могут испытать дефицит молочных продуктов

Приказ, который должен вступить в силу с 1 июля, обязывает оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию.
Обновлено в 01:40
Политика

Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Госдума рассмотрит предложение о наследовании пенсий

Сегодня, 21 февраля, Госдума в первом чтении рассмотрит поправки в закон о страховых пенсиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе

Оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится в Гостином дворе в Москве в 12:00 мск 20 февраля.
Обновлено 18 февраля в 10:11
Происшествия

Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Задержанного за драку у кафе «Неолит» блогера подозревают в терроризме

Сотрудники Федеральной службы безопасности допросили в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке около одного из столичных кафе.
Обновлено в 02:15
Общество

В России появилась вторая женщина-миллиардер

Единственной женщиной-миллиардером в России раньше считалась Елена Батурина, российская предпринимательница, филантроп и меценат.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Новосибирский рэпер избил и ограбил назойливых фанатов

Обновлено в 01:55
Происшествия

Неизвестные напали на генконсульство Венесуэлы в Эквадоре

Группа людей напала на генеральное консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль, сообщает RCN Radio.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Стала известна основная причина смерти российских мужчин

Отмечается, что в 2017 году из-за этих болезней, которые включают инфаркт миокарда и инсульт, погибли 102 тысячи российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение

Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.
Обновлено вчера в 07:37
Экономика

ЦБ хочет ограничить доступ граждан к рынку форекс

ЦБ считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс неквалифицированным инвесторам, сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин в интервью ТАСС.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В школе Приморья прокуратура начала проверку после избиения ученика

Обновлено вчера в 04:57
Общество

В России может появиться реестр игроманов

В России может появиться единый перечень граждан с игровой зависимостью. Такой законопроект разрабатывает министерство финансов.
Обновлено в 01:45
Политика

Слова Климкина об украинизации Крыма объяснили состоянием мозгов

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за минувшие годы годы Крым стал более украинским, а призыв "Крым - это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию.
Обновлено в 02:02
Футбол

ЦСКА потратил пять миллионов на 19-летнего бразильца, пишут СМИ

По информации источника, армейцы потратили пять миллионов евро — за эту сумму они приобрели 70 процентов прав на 19-летнего футболиста.
Обновлено в 00:34
Кино

Показ «Т-34» прошел с аншлагом в городах США

Основные показы российской кинокартины Алексея Сидорова «Т-34» с большим успехом прошли в Соединенных Штатах вопреки призыву украинских дипломатов запретить прокат фильма, заявил Александр Беляков, директор по развитию группы компаний "Киносфера", которая производит показ картины в США и Канаде.
Обновлено в 01:02
Политика

Бывший глава НАТО предрек Белоруссии войну

Белоруссии грозит война, если она не начнет проводить реформы, чтобы уберечься от "российской агрессии", заявил бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью для Liga.net.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Bloomberg: власть Венесуэлы приказала бизнесу открыть счета в России

По информации источников агентства, глава Минфина Венесуэлы настоял на том, чтобы компании, производящие товары широкого потребления, выстраивали экономические отношения с поставщиками из России, Турции, Индии и Китая, а также открывали в этих государствах банковские счета.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70

По последним данным, 70 человек стали жертвами пожара, который произошел в среду вечером в столице Бангладеш, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока – 2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о заинтересованности Вены в надежности энергоснабжении и намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".
Обновлено вчера в 21:40
Кино

Народная артистка СССР Гюлли Мубарякова скончалась в Уфе

Обновлено в 00:23
Армия и оружие

В Крыму предостерегли НАТО от провокаций во время учений в Черном море

Обновлено в 00:18
Политика

В Раде рассказали о выгоде Европы от происходящего на Украине

Депутат украинской Рады и кандидат в президенты страны Евгений Мураев рассказал о выгоде, которую получает Европа от событий на Украине.
Обновлено в 00:33
Футбол

«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:26
Футбол

Имидж футбола пострадал после инцидента с Кокориным и Мамаевым

Скандал с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева негативно повлиял на имидж футбола.
Обновлено в 01:15
Транспорт

Московским водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Обновлено в 01:28
Происшествия

В США задержан подозреваемый в выводе $8 млн в Россию

Сегодня федеральный суд Майами приступит к изучению дела 51-летнего Игоря Бузюкова, задержанного накануне во Флориде по подозрению в отмывании $8,5 млн.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Туризм в России поддержит виртуальная экономическая зона

Виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ) может появиться в России уже к концу этого года.
Обновлено в 01:16
Политика

Оппозиция раскритиковала Нетаньяху за отказ от визита в Россию

Один из лидеров израильской оппозиции Яир Лапид раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который отказался от визита в России ради помощи ультраправым.
Обновлено в 01:56
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