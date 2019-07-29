Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть КрымРосбалт 10:28
Как пишет «Сегодня», он считает, что международное право «на стороне Украины». Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
Политика
В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о возможности появления должности специального посланника генерального секретаря ООН по делам Украины.
Обновлено в 18:10
Технологии
Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ
Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
Обновлено в 06:11
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Технологии
Сбой произошел в работе мессенджера Slack
В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой вечером 29 июля.
Обновлено в 11:24
Единоборства
Сын Хосе Луиса Кастильо попал в больницу после спарринга
Кристиан Кастильо, сын двукратного чемпиона мира в легком весе Хосе Луиса Кастильо, попал в больницу с травмой мозга, полученной во время спарринга, и его состояние ухудшается.
Обновлено 27 июля в 07:23
Общество
Больше половины россиян не хотят переходить на электронные паспорта
Согласно опросу ВЦИОМ, об инициативе знает 85% опрошенных, однако 59% респондентов не готовы оформить цифровой аналог паспорта.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован
Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:36
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Спорт
Ефимова: «После „Токио-2020“ хочу выйти замуж»
Напомним, что 27-летняя уроженка Грозного является 6-кратной чемпионкой мира, также в активе золотой рыбки из России семь золотых медалей, добытых на чемпионатах Европы.
Обновлено в 19:14
Авто
Прототип внедорожника Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах
Фотошпионам удалось запечатлеть на дорожных испытаниях обновленный прототип внедорожника Lynk & Co 05 Coupe.
Обновлено в 09:03
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Общество
Лимаренко съездил на фабрику и в магазин «Островной»
Обновлено в 06:28
Наука
Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных
Ученый планирует выращивать человеческие клетки в эмбрионах мышей и крыс, а затем пересаживать эти зародыши суррогатным животным.
Обновлено в 10:28
Политика
Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
"Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах", - написал Трамп у себя в Twitter.
Обновлено в 17:34
Политика
Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit «чрезвычайно опасным»
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придерживается жесткой позиции по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения, что "чрезвычайно" опасно для Шотландии и для всей Британии, сообщает телеканал Sky News.
Обновлено в 17:52
Кино
Фильм «Т-34» завоевал две награды фестиваля имени Джеки Чана
Обновлено в 11:20
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:08
Культура
Дирижер Александр Вакульский скончался в Нидерландах
Дирижер Александр Вакульский скончался на 71-м году жизни в Нидерландах.
Обновлено в 12:43
Кино
В новом фильме Мартина Скорсезе снимутся Де Ниро и Ди Каприо
Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо примут участие в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», передаёт РИА Новости со ссылкой на Tusla World.
Обновлено в 16:30
Экономика
Подразделение Pfizer по производству дженериков объединится с Mylan
Американская фармацевтическая компания Pfizer договорилась о слиянии своего подразделения по производству дженериков Upjohn с компанией Mylan, говорится в совместном релизе компаний.
Обновлено в 07:49
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Общество
Оглашены лидеры голосования за название арт-парка на Добролюбова
Общественная палата Санкт-Петербурга огласила предварительных лидеров открытого голосования на выбор названия арт-парка, который откроется на проспекте Добролюбова.
Обновлено в 11:34
Космос
Машинное обучение помогло найти следы исчезнувших рукавов Галактики
Астрономы применили методы машинного обучения для автоматического поиска и определения параметров групп звезд в пятимерном пространстве положений и двух проекций скорости.
Обновлено в 05:51
Наука
Власти Кабардино-Балкарии поддержат эксперимент по поиску нейтрино
Власти Кабардино-Балкарии (КБР) поддержат проведение международного эксперимента BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions) в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН в рамках соглашения.
Обновлено в 07:23
Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Астрахани госпитализировали 10 иранских моряков с признаками ОРВИ
Экипаж иранского судна обратился за медпомощью в центральном грузовом порту в Астрахани, 10 человек были госпитализированы с признаками ОРВИ, сообщил во вторник ТАСС представитель порта.
Обновлено в 17:33
Футбол
Хенрик Ларссон признался, что говорил с сыном о «Спартаке»
Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон рассказал, что разговаривал с сыном, Йорданом, о московском «Спартаке».
Обновлено в 15:44
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28