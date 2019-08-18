Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государстваРоссийская газета 07:21
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население. Такое мнение выразил посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".
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с чего всё началось
Как написал Кулеба в статье для издания "Зеркало недели", постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года с целью поиска оптимальной модели управления привели к тому, что страна теряет главные признаки любого государства — население и территорию.РИА Новости08:18
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