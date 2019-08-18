Политика

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государстваРоссийская газета 07:21

Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население. Такое мнение выразил посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось
Как написал Кулеба в статье
 для издания "Зеркало недели", постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года с целью поиска оптимальной модели управления привели к тому, что страна теряет главные признаки любого государства — население и территорию.
РИА Новости08:18

Подробнее о событии

В Киеве заявили о потере страной признаков государственности

URA.Ru05:58

Пушков высмеял слова украинского посла о потере страной государственности

РИА Новости08:18

Украинский посол заявил о потере страной признаков государства

РБК04:40

Коррупция — бренд Украины: постпред Киева в Совете Европы

Евразия Daily07:08

Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства

RT на русском04:07

В Совете Европы подвели печальные итоги 28 лет украинской «незалежности»

Новостной фронтвчера в 06:32

Постпред в СЕ рассказал, как Украина теряет главные признаки государственности

ФАНвчера в 06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Обновлено в 06:23
Общество

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма

Обновлено 16 августа в 15:53
Политика

Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой

Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.
Обновлено в 06:42
Космос

ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне

Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета под Самарой

Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Происшествия

МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного А321

Обновлено вчера в 04:58
Политика

У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты

В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

В Самаре загорелось мазутное озеро

В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.
Обновлено в 07:46
Общество

Астрологи назвали худших жен по знаку зодиака

Астрологи назвали топ-5 худших жен по знакам зодиака. Эти женщины не способны создать уют в семье и окружить мужа любовью и лаской.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео

В Сети появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.
Обновлено в 04:27
Экономика

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии

Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено вчера в 05:11
Шоу-бизнес

На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине

Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
Обновлено в 03:53
Происшествия

На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок

Обновлено в 06:45
Политика

В Дагестане хотят субсидировать авиабилеты для привлечения туристов

Власти Дагестана планируют субсидировать авиабилеты в республику чтобы увеличить турпоток, заявил журналистам глава региона Владимир Васильев.
Обновлено в 07:49
Недвижимость

В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир

За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:10
Киберспорт

Степан Шульга станет ведущим пост-шоу на The International 2019

Киберспортивный ведущий Степан Шульга в своем телеграм-канале рассказал, какую роль будет выполнять в освещении The International 2019 по Dota 2. В дни плей-офф он станет ведущим нового русскоязычного шоу, которое будет выходить в эфир после завершения всех матчей.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Американец чудом выжил после удара молнии

Американец чудом выжил после того, как в него во время грозы ударила молния. Об этом в субботу, 17 августа, написала газета Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:23
Гаджеты

Китайская SMIC начала рисковую 14-нм печать FinFET, а коммерческую запустит к концу года

Ожидалось, что SMIC начнёт производство 14-нм чипов уже в первой половине 2019 года, но компания несколько отстаёт от графика.
Обновлено в 04:28
Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ

У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Обновлено в 02:33
Происшествия

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле.
Обновлено в 07:38
Политика

В МИД Ирана назвали причину отмены встречи эмира Кувейта с Зарифом

Глава МИД Ирана в воскресенье встретился с наследным принцем Кувейта Навафом аль-Джабером ас-Сабахом, который и сообщил министру, что эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был заинтересован во встрече с Зарифом, однако "по причине заболевания встреча не состоялась", сообщило иранское министерство.
Обновлено в 08:00
Единоборства

Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне

Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Обновлено вчера в 02:26
Шоу-бизнес

Королева Великобритании запретила Меган Маркл носить джинсы

Королева Великобритании Елизавета запретила жене своего внука принца Гарри Меган Маркл носить джинсы и рваную, потертую одежду, так как считает джинсы одеждой для работяг, никак не подходящей герцогине, коей является Маркл.
Обновлено в 04:54
Футбол

Дзюба назвал позором судейство матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»

Обновлено вчера в 14:38
Футбол

Андре Шюррле: «Мы обязаны сделать все, чтобы не подвести фанатов в матче с ЦСКА»

Форвард московского «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА в рамках 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Девушка выжила после падения под поезд в московском метро

Обновлено в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное