с чего всё началось

Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население. Такое мнение выразил посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства

Политика Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.

Космос ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.

Армия и оружие Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.

Политика У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.

Происшествия В Самаре загорелось мазутное озеро В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.

Общество Астрологи назвали худших жен по знаку зодиака Астрологи назвали топ-5 худших жен по знакам зодиака. Эти женщины не способны создать уют в семье и окружить мужа любовью и лаской.

Происшествия Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео В Сети появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.

Экономика Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Политика Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.

Политика В Дагестане хотят субсидировать авиабилеты для привлечения туристов Власти Дагестана планируют субсидировать авиабилеты в республику чтобы увеличить турпоток, заявил журналистам глава региона Владимир Васильев.

Недвижимость В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».

Киберспорт Степан Шульга станет ведущим пост-шоу на The International 2019 Киберспортивный ведущий Степан Шульга в своем телеграм-канале рассказал, какую роль будет выполнять в освещении The International 2019 по Dota 2. В дни плей-офф он станет ведущим нового русскоязычного шоу, которое будет выходить в эфир после завершения всех матчей.

Происшествия Американец чудом выжил после удара молнии Американец чудом выжил после того, как в него во время грозы ударила молния. Об этом в субботу, 17 августа, написала газета Daily Mail.

Гаджеты Китайская SMIC начала рисковую 14-нм печать FinFET, а коммерческую запустит к концу года Ожидалось, что SMIC начнёт производство 14-нм чипов уже в первой половине 2019 года, но компания несколько отстаёт от графика.

Происшествия Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле.

Политика В МИД Ирана назвали причину отмены встречи эмира Кувейта с Зарифом Глава МИД Ирана в воскресенье встретился с наследным принцем Кувейта Навафом аль-Джабером ас-Сабахом, который и сообщил министру, что эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был заинтересован во встрече с Зарифом, однако "по причине заболевания встреча не состоялась", сообщило иранское министерство.

Единоборства Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.