Политика

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государстваРоссийская газета 07:21

Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население. Такое мнение выразил посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".
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Алексей Пушков
Редкий момент просветления у посла Украины в Совете Европы Кулебы. Вот и займитесь, наконец, Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках: 5 лет русофобии лишь откинули Украину в прошлое. Пора бы понять и выводы сделать.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельФАН 09:10
с чего всё началось
Как написал Кулеба в статье
 для издания "Зеркало недели", постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года с целью поиска оптимальной модели управления привели к тому, что страна теряет главные признаки любого государства — население и территорию.
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