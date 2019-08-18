Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государстваЭкономика сегодня 05:58
Украина теряет главные признаки государства, за 28 лет существования ей не удалось совершить «экономического чуда», заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
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Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.РБК04:40
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