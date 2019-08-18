с чего всё началось

Украина теряет главные признаки государства, за 28 лет существования ей не удалось совершить «экономического чуда», заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro на живых фото в руках пользователя Redmi Note 8 Pro впервые засветился на живых фото несколько дней тому назад, когда изображения со сборочного конвейера опубликовал глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing).

Политика В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

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Происшествия Убивший семью подросток оставил предсмертную записку В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.

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Политика Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

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