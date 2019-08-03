Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕГазета.Ru вчера в 14:14
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ. Об этом сообщает портал "Цензор".
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Денежные махинации Незалежной. Как Украина пыталась выгнать Россию из ПАСЕ
Телеканал 360°вчера в 13:04
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В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
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Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено вчера в 11:49
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За три дня авиация Минобороны потушила в Сибири 116 лесных пожаров
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Вода в реке Ия в Тулуне опустилась ниже критической отметки
Уровень воды в реки Ия в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, опустился ниже критической отметки.
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Происшествия
Возбуждено дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд рублей
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Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Иран задержал иностранный танкер
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Наука
Ученые рассказали о состоянии, предшествующем раку
«Эксперимент является актуальным и для человека, и мы считаем, что оно распространяется на другие виды рака, ведь к грызунами применяли такие же мутации, которые встречаются у людей при раковом заболевании поджелудочной железы», - заявил ученый университета Британской Колумбии Джанел Копп.
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Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
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По ходу матча у греческого теннисиста порвался шнурок. Кирьос забрал запасную обувь у отца Циципаса и переда ее греку.
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Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
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