Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕГазета.Ru вчера в 14:14

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ. Об этом сообщает портал "Цензор".
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Постпред Украины рассказал об изощренной попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

URA.Ruвчера в 20:10

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Газета.Ruвчера в 14:14

Украина попыталась необычным способом сорвать возвращение РФ в ПАСЕ

РЕН ТВвчера в 17:03

Раскрыта попытка Украины сорвать возвращение России в ПАСЕ

Lenta.ruвчера в 15:59

Постпред Украины сообщил детали о попытке срыва возвращения России в ПАСЕ

РБКвчера в 18:50

Денежные махинации Незалежной. Как Украина пыталась выгнать Россию из ПАСЕ

Телеканал 360°вчера в 13:04

Постпред Украины заявил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

РИА Новостивчера в 12:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Происшествия

На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Политика

Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями

Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии подготовлены к возможным ЧС в пожароопасный период

В Абхазии в связи с установившейся жаркой погодой на усиленный режим дежурства переведена противопожарная команда российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) для оперативной ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории соединения.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Футбол

«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

Обновлено вчера в 16:35
Общество

Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет

Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Кино

В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом

Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

В американском штате Огайо произошла стрельба

В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.
Обновлено в 02:51
Политика

Партию «Слуга народа» может возглавить руководитель ее штаба Корниенко

Новым главой партии "Слуга народа" может стать руководитель ее избирательного штаба, 7-й номер ее списка на внеочередных парламентских выборах Александр Корниенко, сообщила в Facebook руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек

В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Российские туристы не могут вылететь из Болгарии

Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:19
Единоборства

Жан Паскаль победил Маркуса Брауна

Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом

Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

Путин повысил размер детских пособий

Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:55
Общество

Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено в 03:16
Политика

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Здоровье

В медучреждения Башкирии закуплены дефибрилляторы

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 26 медицинских организаций Башкортостана закуплены дефибрилляторы.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией

Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области

Обновлено в 02:55
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 02:26
Политика

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.
Обновлено вчера в 13:39
Здоровье

Родившиеся зимой люди страдают от определенных болезней

Британские ученые из Университета Кардиффа провели исследование, в ходе которого установили, что риску заболеваний психики более всего подвержены люди, рожденные поздней осенью и зимой, сообщает Меdісаlхрrеss.
Обновлено в 02:12
Политика

Получивших российские паспорта украинцев допросили

Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено 02 августа в 12:04
Единоборства

Церемония прощания с боксером Дадашевым прошла в Петергофе

Обновлено в 02:11
Футбол

Малком оценил уровень чемпионата России после дебюта за «Зенит»

Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) поделился впечатлениями от дебюта в составе петербургской команды.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Обновлено в 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное