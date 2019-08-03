Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕГазета.Ru вчера в 14:14
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ. Об этом сообщает портал "Цензор".
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Денежные махинации Незалежной. Как Украина пыталась выгнать Россию из ПАСЕ
Телеканал 360°вчера в 13:04
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Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии подготовлены к возможным ЧС в пожароопасный период
В Абхазии в связи с установившейся жаркой погодой на усиленный режим дежурства переведена противопожарная команда российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) для оперативной ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории соединения.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет
Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Кино
В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом
Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.
Обновлено в 02:51
Политика
Партию «Слуга народа» может возглавить руководитель ее штаба Корниенко
Новым главой партии "Слуга народа" может стать руководитель ее избирательного штаба, 7-й номер ее списка на внеочередных парламентских выборах Александр Корниенко, сообщила в Facebook руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:19
Единоборства
Жан Паскаль победил Маркуса Брауна
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Путин повысил размер детских пособий
Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:55
Общество
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено в 03:16
Политика
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Здоровье
В медучреждения Башкирии закуплены дефибрилляторы
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 26 медицинских организаций Башкортостана закуплены дефибрилляторы.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 02:26
Политика
В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией
На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.
Обновлено вчера в 13:39
Здоровье
Родившиеся зимой люди страдают от определенных болезней
Британские ученые из Университета Кардиффа провели исследование, в ходе которого установили, что риску заболеваний психики более всего подвержены люди, рожденные поздней осенью и зимой, сообщает Меdісаlхрrеss.
Обновлено в 02:12
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено 02 августа в 12:04
Футбол
Малком оценил уровень чемпионата России после дебюта за «Зенит»
Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) поделился впечатлениями от дебюта в составе петербургской команды.
Обновлено вчера в 17:30