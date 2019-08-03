Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕГазета.Ru 14:14

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ. Об этом сообщает портал "Цензор".
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