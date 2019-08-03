Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕГазета.Ru 14:14
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ. Об этом сообщает портал "Цензор".
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Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено в 20:45
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Наука
Учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Американскими учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Девять самодельных взрывных устройств было обнаружено сотрудниками правоохранительных служб в дагестанском селе Гимры.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
Обновлено в 11:02
Здоровье
Врач пояснил, стоит ли россиянкам загорать обнаженными
Врач объяснил, что кожа молочных желез очень чувствительна. При загаре необходимо помнить о нескольких ограничениях.
Обновлено в 13:33
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля Во время основной части мероприятия по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.
Обновлено в 19:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не хочет покупать Манджукича из-за его возраста
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич, скорее всего, не перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:52
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Технологии
Интим-SPA: Воск для бикини из 24-каратного золота и маски для интимной зоны!
Необычный салон специализируется на процедурах для женских половых органов, включая vajacials (маски для влагалища) и O-Shot, технику повышения оргазма, при которой собственная кровь женщины вводится в ее клитор и точку G. После двух лет работы, Barshop планирует расширить компанию и планирует открыть спа-центр в Лондоне в конце этого года и еще один в Дубае.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Самолет-разведчик США пролетел у берегов Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II произвел полет у берегов Крыма.
Обновлено в 07:17
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Здоровье
Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Единоборства
Антонина Шевченко одолела Пудилову на турнире UFC on ESPN 5
В американском Ньюарке проходит турнир UFC on ESPN 5.
Обновлено в 17:17
Футбол
Ари: «Рефери был очень плох. Вы же видели, как он после нашего гола стал давать все свистки в пользу „Зенита“»
Нападающий «Краснодара» Ари раскритиковал судейство в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). По мнению футболиста, арбитр не должен был засчитывать гол питерцев.
Обновлено в 20:04
Политика
Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
Наука
Искусственный интеллект обучили предсказывать успех фильма
Обновлено в 16:25
Космос
В Чернобыле нашли мертвого карликового инопланетянина
Американские следователи изучили снимок киевского сталкера, который был сделан в Чернобыле, и пришли к выводу, что в этой заброшенной зоне полно следов внеземных цивилизаций, пишет Vistanews.ru.
Обновлено вчера в 21:33
Игры
Новости с выставки ChinaJoy 2019
Как и обычно, ивент посетило огромное количество разработчиков и представителей из региональных студий, которые не захотели упускать возможность представить посетителям события свои проекты, находящиеся в настоящее время в разработке.
Обновлено в 16:10
Здоровье
Эксперты назвали не предназначенные к ночному перекусу продукты
Медики рассказали, какие продукты не стоит употреблять перед сном. Жареные блюда являются плохим вариантом перекуса.
Обновлено в 22:11
Происшествия
Видео с места страшного ДТП в Екатеринбурге, где расплющило такси
В Сети появилось видео с места ДТП в Екатеринбурге, где в результате массовой аварии автомобиль такси буквально расплющило.
Обновлено в 22:46
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Обновлено в 07:26
Технологии
Epic Games Store вновь задерживает обновления
Чаще всего претензии к онлайн-магазину Epic Games Store никак не связаны с сомнение в качестве или эксклюзивности игровых проектов.
Обновлено в 14:01