Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕГазета.Ru вчера в 14:14
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ. Об этом сообщает портал "Цензор".
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Денежные махинации Незалежной. Как Украина пыталась выгнать Россию из ПАСЕ
Телеканал 360°вчера в 13:04
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Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии подготовлены к возможным ЧС в пожароопасный период
В Абхазии в связи с установившейся жаркой погодой на усиленный режим дежурства переведена противопожарная команда российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) для оперативной ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории соединения.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с участием пяти машин в Екатеринбурге
Два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП с пятью автомобилями в центре Екатеринбурга.
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Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
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Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Знаменитый документалист Донн Аллан Пеннебейкер, известный по работе со звездными музыкантами, скончался в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено вчера в 10:59
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости
Американский президент Дональд Трамп назвал проявлением трусости стрельбу, которая произошла накануне, 3 августа, в Эль-Пасо (штат Техас).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Число задержанных на несогласованной акции в центре Москвы возросло
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Боярский уверен, что без психов не было бы искусства
В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, но силовики их жестко задерживали и избивали.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Кино
«Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре Престолов»
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
1 августа Пенсионный фонд проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работавшим в 2018 году.
Обновлено 01 августа в 02:52
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания
Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
Хуанфран стал одноклубником Дани Алвеса в «Сан-Паулу»
Ранее в "Сан-Паулу" на правах свободного агента перебрался Дани Алвес.
Обновлено вчера в 14:08
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
МИД РФ предупредил россиян о тропическом шторме во Вьетнаме
На северо-восточную часть Вьетнама обрушился тропический шторм, жертвой которого стал один человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, сообщил в субботу МИД России.
Обновлено вчера в 12:03
Авто
Наиболее быстрые автомобили Mazda
Обновлено вчера в 23:30
Игры
Ubisoft рассказала о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК
Прежде всего, владельцы мощных систем смогут выставить максимальные настройки графики «Ультра» (на которые не стоит рассчитывать на консолях) с массой регулировок.
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Обновлено вчера в 15:49
Футбол
Мбаппе толкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Шунин показал повреждения после фола Понсе
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче РПЛ продемонстрировал последствия фола со стороны нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу
«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено 02 августа в 15:46
Футбол
Ари: «Рефери был очень плох. Вы же видели, как он после нашего гола стал давать все свистки в пользу „Зенита“»
Нападающий «Краснодара» Ари раскритиковал судейство в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). По мнению футболиста, арбитр не должен был засчитывать гол питерцев.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола
Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.
Обновлено в 00:36
Здоровье
Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено вчера в 17:16