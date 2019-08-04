Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕРИА Новости 12:35
Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации. Об этом заявил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью порталу "Цензор".
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек
Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 17:44
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам
Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено в 10:47
Происшествия
На КАД водитель BMW столкнулся с «КамАЗом» и погиб
В субботу, 3 августа, в 17:30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло ДТП: BMW столкнулась с «КамАЗом».
Обновлено в 11:47
Футбол
Малком оценил уровень чемпионата России после дебюта за «Зенит»
Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) поделился впечатлениями от дебюта в составе петербургской команды.
Обновлено в 17:30
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Музыка
Концертный тур певца Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 18:04
Наука
Лед в замерзающих каплях оказался похож на губку
Китайские физики обнаружили, что лед в замерзающих каплях имеет пористую структуру, которая образуется из-за высвобождения пузырьков растворенного в воде газа.
Обновлено 01 августа в 12:39
Футбол
Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»
"Ребята отдали все силы, но победить не удалось" Матч между "Спартаком" и "Динамо" получился достаточно боевым, как и подобает дерби, но при этом завершился без забитых мячей.
Обновлено в 16:10
Экономика
В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы
Власти Дагестана проводят активную работу по возрождению промышленного рыболовства, в рамках которой планируется построить завод по переработке рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Горящее в центре Москвы здание начало обрушаться
Здание, горящее в центре Москвы (Замоскворечье), начало обрушаться.
Обновлено в 01:42
Футбол
Гендиректор ФК «Спартак» сообщил, что Гус Тил познакомился с командой и тренером
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн сообщил, что полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил познакомился с московской командой и ее главным тренером Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:48
Общество
Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Футбол
Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 17:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»
Обновлено в 14:48
Политика
Зеленский заявил, что в сентябре встретится с Трампом
Встреча президентов Украины и США должна пройти в Вашингтоне Глава Украины Владимир Зеленский заявил местным СМИ, что его встреча с американским президентом Дональдом Трампом запланирована на сентябрь.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
В заявлении, которое было сделано от имени главаря террористов Абу Мухаммеда аль-Джулани, указывается, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» не собираются покидать линию соприкосновения с правительственными войсками и выводить из буферной зоны тяжелое оружие, передает ТАСС.
Обновлено в 18:00
Общество
В Новороссийске ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра
В Новороссийске синоптики прогнозируют усиление ветра, с порывами до 28 м/с при грозе.
Обновлено в 14:27
Культура
Кевин Спейси впервые выступил на публике после снятия обвинений
Голливудский актер Кевин Спейси, который был обвинен в сексуальных домогательствах, впервые за несколько лет появился на публике.
Обновлено в 12:20
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Политика
Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент
Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
Спорт
Зрители освистали Ninja во время первой трансляции на Mixer
Часть зрителей освистала стримера Тайлера «Ninja» Блевинса во время его первого стрима на платформе Mixer.
Обновлено в 08:52
Единоборства
Женские экипажи показали в Алабино своё мастерство в танковом биатлоне
В танковом биатлоне в Алабино состоялся дебют женских экипажей, которые показали вполне серьёзную выучку и провели гонку достаточно квалифицированно и зрелищно.
Обновлено в 15:49