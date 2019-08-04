Политика

Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕРИА Новости 12:35

Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации. Об этом заявил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью порталу "Цензор".
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Раскрыта попытка Украины сорвать возвращение России в ПАСЕ

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Постпред Украины сообщил детали о попытке срыва возвращения России в ПАСЕ

РБК18:50

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Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

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Телеканал 360°13:04

Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

РИА Новости12:35
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
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Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
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В ходе очередного мониторинга актуальных рублевых цен на новые легковушки эксперты специализированного портала «Цена Авто» зафиксировали изменение прайсов сразу у десяти автопроизводителей во второй половине июля.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
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Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
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В Улан-Удэ уровень воды в Селенге по состоянию на шесть утра четвертого августа поднялся до 209 см. С трех часов утра приход воды составил один сантиметр.
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СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
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