Армия и оружие
США в НАТО выдвинули ультиматум Турции из-за российских С-400Московский Комсомолец вчера в 20:49
Как сообщает телеканал CNBC, постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон поставила ультиматум властям Турции из-за решения о закупках российских ЗРК С-400.
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с чего всё началось
Турецкому правительству до конца недели придется сделать выбор между российским и американским вооружением, заявила представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью телеканалу CNBC.Ведомостивчера в 19:36
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США предложили Турции определиться с покупкой российских С-400 до конца недели
Ведомостивчера в 19:36
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
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