Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человекаГазета.Ru 07:46
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
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Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Китае пять человек погибли при пожаре в жилом доме
Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере пять человек погибли, 30 пострадали. Все пострадавшие госпитализированы.
Обновлено в 04:40
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Неизвестные осквернили храм УПЦ
Обновлено в 09:08
Культура
Ушла из жизни Леонора Эллинская
Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч против Чехии
Тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды на матч заключительного этапа Евротура – Чешских игр – против команды Чехии.
Обновлено в 07:15
Футбол
Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста
Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Елена Север считает, что дочери Алсу после шоу «Голос. Дети» нанесена непоправимая травма
Обновлено в 07:31
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы
В Instagram-аккаунте знаменитости появился видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в центре Москвы.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Футбол
Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионством
Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с поздравлением в адрес петербургского "Зенита", досрочно ставшего чемпионом Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров
Обновлено в 06:42
Общество
В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Общество
В Стокгольме в пятый раз прошла акция «Бессмертный полк»
Гражданская акция "Бессмертный полк" в честь победы в Великой Отечественной войне в пятый раз состоялась в Стокгольме в воскресенье, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 08:47
Футбол
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо»
Тренерские штабы ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 27-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:13
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору Газа
Премьер-министр и глава Минобороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военнослужащим продолжать отвечать на ракетные обстрелы, наносимые с территории сектора Газа, передает ТАСС в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 08:29
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 12:22
Футбол
Жозе Моуринью может возглавить «Селтик»
Португальский тренер Жозе Моуринью может возобновить карьеру в "Селтики".
Обновлено в 09:36
Здоровье
Длительная боль в животе может указывать на рак кишечника
Ученые утверждают, что длительная боль в районе живота может быть признаком развития рака кишечника.
Обновлено в 02:30
Происшествия
При атаке на полицейское управление в Афганистане погибли пять человек
«По меньшей мере пять человек погибли и более 50 других получили ранения в продолжающейся атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан», — приводит телеканал Tolo News слова заместителя главы управления общественного здравоохранения провинции Баглан Абдула Алима Гафари.
Обновлено в 08:57
Футбол
«ВТБ Арена» может стать лучшим спортивным объектом мира этого года
Стадион московского футбольного клуба Динамо «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» стал одним из шести претендентов TheStadiumBusiness Awards на звание «Лучший спортивный объект года», сообщает 5 мая пресс-служба премии.
Обновлено в 08:11
Общество
В Приморье похолодает на 20 градусов
Местами похолодание температуры составит до 20 градусов.
Обновлено в 05:24