Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человекаГазета.Ru 07:46

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
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Постпред не исключил выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека

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РБК04:31

Россия может выйти из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека

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Говорит Москва03:45
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