Постпред России допустил выход из конвенции по правам человекаРБК 04:31

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Общество Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.

Шоу-бизнес Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.

Происшествия Верховный суд опубликовал статистику по взяткам Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.

Авто Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.

Хоккей «Автомобилист» совершил обмен с «Югрой» Екатеринбургский «Автомобилист» совершил обмен с ханты-мансийской «Югрой», сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги.

Общество В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.

Армия и оружие Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.

Происшествия В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).

Политика В Северной Македонии начался второй тур выборов президента Если же албанцы действительно откажутся голосовать во втором туре, что приведет к срыву выборов, с 12 мая временным президентом страны станет спикер парламента, македонский албанец Талат Джафери (из партии ДСИ).

Общество Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.

Общество Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.

Политика Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.

Общество На Южном Урале ожидается аномальная жара В Курганской области ожидается до +30 градусов, а в Свердловской до +27.

Единоборства Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.

Шоу-бизнес Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Политика На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.

Шоу-бизнес Татьяна Навка похвасталась фигурой в бикини Ранее Навка рассказывала, что даже на отдыхе не дает себе расслабиться и всегда ищет возможность выполнить физические упражнения.