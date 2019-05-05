Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человекаРБК 04:31

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
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Постпред России при Совете Европы допустил выход из этой организации

Коммерсантъ05:04

Эксперт назвал кризис в отношениях с Россией крупнейшим в истории СЕ

РИА Новости04:34

Постпред не исключил выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека

Российская газета03:52

Постпред при СЕ не исключил выхода Москвы из конвенции по правам человека

RT на русском03:29

Россия рассматривает вариант выхода из конвенции по правам человека

Московский Комсомолец03:20

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

РБК04:31

Постпред при СЕ не исключил выхода Москвы из конвенции по правам человека

Говорит Москва03:45
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Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Рысь сбежала из квартиры на севере Москвы

Обновлено в 05:59
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже

Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире

Журнал Military Watch оценил модернизированный атомный крейсер "Адмирал Нахимов" Американский журнал Military Watch назвал модернизированный российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Хоккей

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме

Обновлено в 05:05
Армия и оружие

«Ростех» анонсировал первый бронированный трактор-сапер

В 2019 году на Челябинском тракторном заводе планируется собрать первый бронированный трактор-сапер.
Обновлено в 05:04
Космос

В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США

Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению США

Обновлено в 04:13
Авто

Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников

Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия

На Эльбрусе умер участник фестиваля экстремальных видов спорта

Обновлено в 06:20
Политика

Вице-канцлер Германии предложил защищать Прибалтику и Польшу от России

Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением защищать Прибалтику и Польшу от России.
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Футбол

Кокорин стал чемпионом России из СИЗО

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 01:26
Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Культура

Андрей Разин и Сергей Шнуров встретятся в суде

Обновлено в 03:14
Общество

Темнокожие женщины победили в трех главных конкурсах красоты США

Обновлено в 06:40
Политика

На Украине предложили судить ветеранов Красной Армии

Беспрецедентное по циничности высказывание сделал экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк, заявив, что ветераны Великой Отечественной войны, совершали «преступления против человечности», поэтому их, по его словам, нужно судить «как во всех нормальных странах», а не «примиряться со злом».
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Технологии

Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности

Сотрудники Microsoft и KAIST сконструировали VR-контроллер TORC для имитирования ощущения больших объектов за счет тактильного контакта.
Обновлено вчера в 13:36
Авто

Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом

За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

В Махачкале загорелась лесобаза

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Шоу-бизнес

Шарлиз Терон рассказала о многолетней вражде с Анджелиной Джоли

Американская актриса и модель Шарлиз Терон прокомментировала информацию в СМИ о якобы многолетней вражде с коллегой Анджелиной Джоли, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:03
Кино

Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
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Спорт

Карлсен: все мои противники — идиоты, пока не доказано обратное

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, занимающий первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), рассказал об одном из собственных методов психологической подготовки к партиям.
Обновлено в 04:22
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