Постпред России допустил выход из конвенции по правам человекаРБК 04:31

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

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