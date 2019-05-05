Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человекаРБК 04:31
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
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Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Рысь сбежала из квартиры на севере Москвы
Обновлено в 05:59
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже
Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире
Журнал Military Watch оценил модернизированный атомный крейсер "Адмирал Нахимов" Американский журнал Military Watch назвал модернизированный российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
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Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Хоккей
Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией
Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
«Ростех» анонсировал первый бронированный трактор-сапер
В 2019 году на Челябинском тракторном заводе планируется собрать первый бронированный трактор-сапер.
Обновлено в 05:04
Космос
В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США
Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Вице-канцлер Германии предложил защищать Прибалтику и Польшу от России
Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением защищать Прибалтику и Польшу от России.
Обновлено в 01:26
Футбол
Кокорин стал чемпионом России из СИЗО
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 01:26
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Культура
Андрей Разин и Сергей Шнуров встретятся в суде
Обновлено в 03:14
Политика
На Украине предложили судить ветеранов Красной Армии
Беспрецедентное по циничности высказывание сделал экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк, заявив, что ветераны Великой Отечественной войны, совершали «преступления против человечности», поэтому их, по его словам, нужно судить «как во всех нормальных странах», а не «примиряться со злом».
Обновлено в 06:22
Технологии
Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности
Сотрудники Microsoft и KAIST сконструировали VR-контроллер TORC для имитирования ощущения больших объектов за счет тактильного контакта.
Обновлено вчера в 13:36
Авто
Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом
За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
В Махачкале загорелась лесобаза
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон рассказала о многолетней вражде с Анджелиной Джоли
Американская актриса и модель Шарлиз Терон прокомментировала информацию в СМИ о якобы многолетней вражде с коллегой Анджелиной Джоли, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:03
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Спорт
Карлсен: все мои противники — идиоты, пока не доказано обратное
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, занимающий первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), рассказал об одном из собственных методов психологической подготовки к партиям.
Обновлено в 04:22