Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ высказался о появлении С-300 в Донбассе
Постпред РФ при ОБСЕ высказался о появлении С-300 в ДонбассеРамблер04:34
Украина искусственно нагнетает напряженность в Донбассе. Так постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, как сообщает РИА Новости, прокомментировал переброску Украиной в Донбасс зенитных ракетных комплексов С-300.
Рамблер04:34
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Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения, условной целью которых была отработка обстрела десантных кораблей противника.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz
Крушение Ил-20 Россия поставила Дамаску комплексы С-300 в качестве ответа на трагедию с крушением российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Вертолёт Ми-38Т совершил свой первый полёт
Первый образец вертолета Ми-38Т, изготовленный на Казанском вертолетном заводе по заказу Минобороны РФ, совершил полет под управлением летчиков-испытателей Московского вертолетного завода им. Миля.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
С эскортного миноносца ВМС Японии смыло волной 21 боеприпас
В районе префектуры Окинавы с эскортного миноносца «Тикума» Военно-морских сил Страны восходящего солнца смыло мощной волной 21 боевой снаряд для автоматической пушки.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире
Вооруженные силы России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Российские истребители четыре раза поднимались на перехват за неделю
На перехват и сопровождение дежурные силы ПВО поднимались в воздух четыре раза.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
В России прошли первые испытания тяжелого беспилотника «Охотник»
Министерство обороны Российской Федерации впервые испытало тяжелый беспилотник "Охотник".
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея
В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Первые два фрегата для Индии построят в России за три года
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ подтвердили, что Россия и Индия подписали контракт на строительстве четырех фрегатов проекта 11356 для индийских военно-морских сил.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В МИД РФ рассказали об эффективности «Мертвой руки» России
Российская система ответного ядерного удара «Периметр», известная на Западе как Dead Hand («Мертвая рука»), остается эффективной.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Научная рота ВДВ сформирована в Туле
В Туле завершился отбор новобранцев в научную роту Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Сирия: США назвали продуктивным сотрудничество с РФ по лагерю «Рукбан»
США считают очень продуктивным сотрудничество с Россией по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан».
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Минобороны испытало военно-полевой банкомат
Для российских Вооруженных сил на базе шасси автомобиля КамАЗ созданы мобильные военно-полевые банкоматы, которые будут использоваться в местах проведения учений, где зачастую нет банковской инфраструктуры, сообщают "Известия".
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Бойцов ЧВК «Вагнер» готовят к разгонам митингов
В публикации описан и процесс устройства на работу в ЧВК.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Глава МИД Турции: дорожная карта по Манбиджу должна быть реализована до конца года
Дорожная карта по городу Манбидж, которая была согласована Анкарой и Вашингтоном, должна быть реализована до конца этого года.
Обновлено в 03:44