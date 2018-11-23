Украина искусственно нагнетает напряженность в Донбассе. Так постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, как сообщает РИА Новости, прокомментировал переброску Украиной в Донбасс зенитных ракетных комплексов С-300.

Постпред РФ при ОБСЕ высказался о появлении С-300 в Донбассе

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