Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ высказался о появлении С-300 в Донбассе
Рамблер
04:34

Украина искусственно нагнетает напряженность в Донбассе. Так постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, как сообщает РИА Новости, прокомментировал переброску Украиной в Донбасс зенитных ракетных комплексов С-300.
Рамблер04:34

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Постпред РФ при ОБСЕ высказался о появлении С-300 в Донбассе

Рамблер04:34

«Это Киеву с рук не сойдет»: в Госдуме отреагировали на переброску Киевом комплексов С-300 в Донбасс

ФАН04:55

Нагнетают военную напряженность: в России оценили переброску Киевом С-300 и «Буков» в Донбасс

Народные новости03:35

Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе

Lenta.ru02:57

Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300

Военное обозрение00:06

В России оценили переброску оружия Украины в Донбасс

Газета.Ruвчера в 19:56

Лукашевич прокомментировал переброску Киевом комплексов С-300 в Донбасс

РИА Новостивчера в 16:38

Киев готовит нападение на Донбасс

Вести.UZ04:15
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Армия и оружие

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения, условной целью которых была отработка обстрела десантных кораблей противника.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

Крушение Ил-20 Россия поставила Дамаску комплексы С-300 в качестве ответа на трагедию с крушением российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Вертолёт Ми-38Т совершил свой первый полёт

Первый образец вертолета Ми-38Т, изготовленный на Казанском вертолетном заводе по заказу Минобороны РФ, совершил полет под управлением летчиков-испытателей Московского вертолетного завода им. Миля.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

С эскортного миноносца ВМС Японии смыло волной 21 боеприпас

В районе префектуры Окинавы с эскортного миноносца «Тикума» Военно-морских сил Страны восходящего солнца смыло мощной волной 21 боевой снаряд для автоматической пушки.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире

Вооруженные силы России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Российские истребители четыре раза поднимались на перехват за неделю

На перехват и сопровождение дежурные силы ПВО поднимались в воздух четыре раза.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

В России прошли первые испытания тяжелого беспилотника «Охотник»

Министерство обороны Российской Федерации впервые испытало тяжелый беспилотник "Охотник".
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея

В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Первые два фрегата для Индии построят в России за три года

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ подтвердили, что Россия и Индия подписали контракт на строительстве четырех фрегатов проекта 11356 для индийских военно-морских сил.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В МИД РФ рассказали об эффективности «Мертвой руки» России

Российская система ответного ядерного удара «Периметр», известная на Западе как Dead Hand («Мертвая рука»), остается эффективной.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Научная рота ВДВ сформирована в Туле

В Туле завершился отбор новобранцев в научную роту Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Сирия: США назвали продуктивным сотрудничество с РФ по лагерю «Рукбан»

США считают очень продуктивным сотрудничество с Россией по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан».
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Минобороны испытало военно-полевой банкомат

Для российских Вооруженных сил на базе шасси автомобиля КамАЗ созданы мобильные военно-полевые банкоматы, которые будут использоваться в местах проведения учений, где зачастую нет банковской инфраструктуры, сообщают "Известия".
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Бойцов ЧВК «Вагнер» готовят к разгонам митингов

В публикации описан и процесс устройства на работу в ЧВК.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Глава МИД Турции: дорожная карта по Манбиджу должна быть реализована до конца года

Дорожная карта по городу Манбидж, которая была согласована Анкарой и Вашингтоном, должна быть реализована до конца этого года.
Обновлено в 03:44
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С-300
Семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полёта, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров - до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.
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Александр Казимирович Лукашевич
Дипломат
Советский и российский дипломат. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 5 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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