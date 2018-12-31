Политика

Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО
Российская газета
16:36

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил сожаление по поводу предстоящего выхода США из состава организации. Этот шаг, убежден дипломат, "наносит ущерб многостороннему сотрудничеству в гуманитарных сферах".
Российская газета16:36

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США официально вышли из ЮНЕСКО

Коммерсантъ18:43

США официально вышли из ЮНЕСКО

Газета.Ru16:25

Сегодня вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО

Эхо Москвы17:06

Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО

Российская газета16:36

США вышли из ЮНЕСКО с долгом в 600 млн долларов

Взгляд.ру16:25

США выходят из ЮНЕСКО

Вести.Ru17:30

Постпред России: выход США из ЮНЕСКО вредит многостороннему гуманитарному сотрудничеству

ТАСС16:13
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено в 17:11
Общество

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

"Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие

Сенатор сообщил о решении Трампа замедлить вывод войск США из Сирии

Дональд Трамп принял решение замедлить уход американских солдат из Сирии, хотя по-прежнему намерен позднее завершить вывод войск.
Обновлено в 20:29
Происшествия

В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка

Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено в 20:09
Политика

Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы

Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.
Обновлено в 17:44
Политика

Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил сожаление по поводу предстоящего выхода США из состава организации.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Французский заключенный сбежал из тюрьмы по веревочной лестнице

Веревочная лестница помогла заключенному французской тюрьмы «Френ» совершить побег. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие

Великобритания откроет военные базы в Азии и Карибском регионе

После выхода из состава ЕС, Великобритания планирует открыть свои военные базы в Азии и в Карибском регионе.
Обновлено в 17:51
Происшествия

На берега Курил выбросило тонны селедки

На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено в 11:53
Политика

Украинский посол обвинил Россию в ссорах Варшавы и Киева

Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица возложил на Россию ответственность за ухудшение украинско-польских отношений.
Обновлено в 19:55
Экономика

В Киеве испугались тяжёлых последствий санкций России

«В 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20%, если не будут введены новые санкции (12% падения от санкций + 8% общего тренда)», — написал эксперт на своей странице в Facebook, уточнив, что совокупные потери составят один миллиард долларов.
Обновлено в 20:29
Спорт

Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»

Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Пойман попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar

Девушка взяла с собой попутчика 23 декабря в Москве, использовав сервис BlaBlaCar для связи.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

Видео происшествия опубликовало издание 78.ru. По информации «Фонтанки», пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Обновлено в 14:31
Политика

Канцлер Австрии назвал условие для отмены санкций против России

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поэтапное снятие санкций с России должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 20:37
Происшествия

В Канаде поезд протаранил автомобиль

В Канаде товарный поезд протаранил легковой автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CTV.
Обновлено в 18:00
Общество

Цискаридзе назвал разницу между балетными школами Москвы и Петербурга

Ректор Академии имени Вагановой заявил, что "глупо" вести разговоры о различиях петербургской и московской балетными школами.
Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение

Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения

Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.
Обновлено в 08:45
Политика

Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра

Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено в 12:53
Происшествия

В США неизвестный обстрелял машину с детьми

В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по автомобилю, в салоне машины находились дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:46
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

National Interest сравнил легендарные танки Т-34 и «Шерман»

В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.
Обновлено в 18:58
Общество

В Египте найдены саркофаги римского периода

Египетские археологи нашли саркофаги римского периода на территории портового города Думьят в дельте Нила.
Обновлено в 21:08
Общество

Из-за энергоаварии в Магадане без света остались более 5 тыс. человек

В Омсукчанском районе Магаданской области из-за отключения высоковольтной линии без света остались более 5 тыс. человек, говорится в материалах Минэнерго.
Обновлено в 02:10
Здоровье

Роспотребнадзор предложил запретить в школьных столовых соль без йода

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова предложила запретить использование в столовых учебных заведений нейодированной соли.
Обновлено в 19:33
Транспорт

Туристов в Венеции обложат новым налогом

Новый налог для туристов в размере €2,5–€5 (в зависимости от сезона) с посетителя планируют ввести власти Венеции.
Обновлено в 20:10
Экономика

Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости

Аналитики «ВТБ Капитал» прогнозируют среднегодовой курс рубля на уровне 68,4 руб. за долл. и 77,3 руб. за евро, на конец 2019 года — 69,1 руб. за долл. и 77,4 руб. за евро.
Обновлено в 01:04
Транспорт

МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
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