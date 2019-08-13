Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в КрымуГазета.Ru 16:33
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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с чего всё началось
Жители Крыма с украинским гражданством находятся в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам. С таким утверждением выступила во вторник на заседании Совета Безопасности постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.ТАСС12:06
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