Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в КрымуГазета.Ru вчера в 16:33

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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