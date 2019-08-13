Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в КрымуГазета.Ru 16:33

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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