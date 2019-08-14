Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцевРоссийская газета 03:43
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова. Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс предложил Пирс самой приехать в Крым для знакомства с ситуацией, а при желании и поселиться на полуострове.
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Господин Президент, я хотела бы обратить внимание на несколько конкретных регионов, в которых ситуация с международным гуманитарным правом ужасающая. На Украине гражданам Крыма было отказано в доступе к базовым услугам, потому что они не поменяли свое гражданство.
— Карен Пирс, британский дипломатRambler News Service 00:42
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