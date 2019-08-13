Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в КрымуГазета.Ru вчера в 16:33
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Читать в источнике
Оценить372
Господин Президент, я хотела бы обратить внимание на несколько конкретных регионов, в которых ситуация с международным гуманитарным правом ужасающая. На Украине гражданам Крыма было отказано в доступе к базовым услугам, потому что они не поменяли свое гражданство.
— Карен Пирс, британский дипломатRambler News Service 00:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Обновлено вчера в 09:46
Здоровье
Грязный воздух городов оказался опаснее сигарет
Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, примерно 80% жителей больших городов дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
Футболист «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»
Клуб «Монако», выступающий во французской футбольной Лиге 1, объявил о трансфере нападающего испанской «Севильи» Виссама Бен-Йеддера.
Обновлено в 04:22
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела MH17
«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Футбол
Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Наука
Ученые из России выяснили, как создать «магнитный» компьютер
Российские и европейские физики выяснили, как можно создать особый "невозможный" материал, который позволяет транспортировать и обрабатывать информацию не при помощи электронов, а магнонов, своеобразных "волн" намагниченности.
Обновлено вчера в 07:15
Музыка
Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на «Новой волне»
Певицы Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", сообщает портал sochi.com.
Обновлено в 03:56
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Обновлено вчера в 16:41
Киберспорт
THQ Nordic купила авторов Darksiders III, а Volition работает над новой Saints Row
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
В Японии из-за жары за неделю погибли 23 человека
В Японии из-за сильной жары в течение недели погибли 23 человека, 12 тыс. 751 пострадали, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
Обновлено в 02:33
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции
Обновлено вчера в 07:51
Здоровье
Южноуральским врачам сократили зарплату после жалоб на ее нехватку
Врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения на Оби
Теплоход с десятками пассажирами едва не разбился о камни на реке Обь под Барнаулом.
Обновлено в 02:42
Авто
Nissan снизил цены на модели Nissan Qashqai, Terrano и X-Trail
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими
В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Гаджеты
HTC возвращается на индийский рынок
Экран HTC Wildfire поставляется с разрешением 720 x 1520 пикселей и 16Мп селфи-камерой.
Обновлено 12 августа в 09:22
Политика
Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма
Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Власти пригрозили участникам акции в Шиесе уголовными делами
Прокуратура Архангельской области опубликовала предостережение о возможных последствиях при участии в не согласованном с властями мероприятии, запланированном с 15 по 18 августа возле железнодорожной станции Шиес.
Обновлено вчера в 10:02