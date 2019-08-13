Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в КрымуГазета.Ru вчера в 16:33

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Читать в источнике
Комментировать276
Карен Пирс
Господин Президент, я хотела бы обратить внимание на несколько конкретных регионов, в которых ситуация с международным гуманитарным правом ужасающая. На Украине гражданам Крыма было отказано в доступе к базовым услугам, потому что они не поменяли свое гражданство.
— Карен Пирс, британский дипломатRambler News Service 00:42

Подробнее о событии

Постпред Британии заявила об «отчаянном положении» украинцев в Крыму

RT на русскомвчера в 15:09

Постпред Британии заявила об «ужасающем» положении украинцев в Крыму

Газета.Ru04:01

Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками

РИА Новости03:34

Британский дипломат заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Известиявчера в 16:04

Живущие в Крыму украинцы ответили на «жалость» Британии

URA.Ru04:30

Постпред Британии в ООН сочла положение украинцев в Крыму бедственным

News.ruвчера в 13:18

Представитель Британии в ООН заявила об отчаянном положении украинских граждан в Крыму

ТАССвчера в 12:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Обновлено вчера в 09:46
Здоровье

Грязный воздух городов оказался опаснее сигарет

Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, примерно 80% жителей больших городов дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол

Футболист «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»

Клуб «Монако», выступающий во французской футбольной Лиге 1, объявил о трансфере нападающего испанской «Севильи» Виссама Бен-Йеддера.
Обновлено в 04:22
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Футбол

Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Наука

Ученые из России выяснили, как создать «магнитный» компьютер

Российские и европейские физики выяснили, как можно создать особый "невозможный" материал, который позволяет транспортировать и обрабатывать информацию не при помощи электронов, а магнонов, своеобразных "волн" намагниченности.
Обновлено вчера в 07:15
Музыка

Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на «Новой волне»

Певицы Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", сообщает портал sochi.com.
Обновлено в 03:56
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Обновлено вчера в 16:41
Киберспорт

THQ Nordic купила авторов Darksiders III, а Volition работает над новой Saints Row

Обновлено в 02:33
Происшествия

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

В Японии из-за жары за неделю погибли 23 человека

В Японии из-за сильной жары в течение недели погибли 23 человека, 12 тыс. 751 пострадали, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
Обновлено в 02:33
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции

Обновлено вчера в 07:51
Здоровье

Южноуральским врачам сократили зарплату после жалоб на ее нехватку

Врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения на Оби

Теплоход с десятками пассажирами едва не разбился о камни на реке Обь под Барнаулом.
Обновлено в 02:42
Авто

Nissan снизил цены на модели Nissan Qashqai, Terrano и X-Trail

Обновлено вчера в 04:23
Футбол

Нападающий «Зенита» Дриусси не сыграет с «Ахматом» из-за травмы

Обновлено в 04:39
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими

В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Гаджеты

HTC возвращается на индийский рынок

Экран HTC Wildfire поставляется с разрешением 720 x 1520 пикселей и 16Мп селфи-камерой.
Обновлено 12 августа в 09:22
Политика

Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма

Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено вчера в 11:42
Общество

Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным

Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Власти пригрозили участникам акции в Шиесе уголовными делами

Прокуратура Архангельской области опубликовала предостережение о возможных последствиях при участии в не согласованном с властями мероприятии, запланированном с 15 по 18 августа возле железнодорожной станции Шиес.
Обновлено вчера в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное