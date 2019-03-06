Армия и оружие
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую наукуГазета.Ru вчера в 12:42
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
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Доклад ОЗХО по Думе подготовлен уважаемыми международными экспертами с применением современной техники. Мы знаем, что русским это не понравилось, что является еще одним примером российских научных изысканий вроде "Земля плоская"
— Карен Пирс, британский дипломатLenta.ru вчера в 15:56
с чего всё началось
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс охарактеризовала российскую науку как отсталую, высказываясь о результатах нового доклада ОЗХО по применению химического оружия в сирийском городе Дума и реакции России на него.РИА Новостивчера в 12:07
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