Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую наукуГазета.Ru 12:42

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс охарактеризовала российскую науку как отсталую, высказываясь о результатах нового доклада ОЗХО по применению химического оружия в сирийском городе Дума и реакции России на него.

с чего всё началось

Доклад ОЗХО по Думе подготовлен уважаемыми международными экспертами с применением современной техники. Мы знаем, что русским это не понравилось, что является еще одним примером российских научных изысканий вроде "Земля плоская"

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".

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